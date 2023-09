Ranger, multa al pescatore sorpreso con 109 ricci di mare 

A pesca illegale di ricci. Un 43enne di Villa San Pietro, Alessandro Piga, è stato multato dagli uomini della Stazione Forestale di Teulada intervenuti in località Campionna, nella costa di Teulada. Il pescatore è stato avvistato, seguito e intercettato mentre rientrava con la sua vettura verso la sua abitazione.

Dalle verifiche effettuate dai ranger è risultato che il pescatore aveva prelevato abusivamente 109 ricci di mare. Gli uomini della Forestale hanno provveduto immediatamente al sequestro dei ricci di mare e alla contestazione dell'illecito amministrativo che prevede una sanzione da mille a tremila euro.

I ricci di mare erano ancora vivi e sono stati liberati nel mare di Teulada. ancora vitali sono stati reimmessi nell’ambiente marino.

Da diversi anni la Regione è impegnata a limitare la pesca di ricci di mare, per tutelare una specie messa a rischio dal prelievo selvaggio e senza regola soprattutto nei mesi invernali ma non solo. Di recente i controlli sono stati intensificati anche lungo le coste: sia pescatori abituali, ma anche turisti, sono stati sorpresi in questa attività illecita e multati dalla Forestale. (red. pro.)

