Randagismo, sì alla sterilizzazione dei gatti 

I gatti randagi sono sempre di più e il Comune corre ai ripari istituendo il registro delle colonie feline e avviando una campagna massiccia di sterilizzazioni in accordo con la Asl.

Attualmente sono state censite 6 colonie rispettivamente in via Brasile, via Monte Limbara, via Capo Coda Cavallo, via Ponte Emanuela Loi, via Fermi e via Quinto Fabio Massimo per un totale di 65 gatti. «Tra le azioni dell’ufficio per il Benessere animale, oltre al controllo continuo del territorio da parte del Nogra, che svolge attività di salvaguardia degli animali e controllo ambientale, si stanno portando avanti azioni sempre più ampie e incisive per la lotta al randagismo rivolgendo l’attenzione non solo ai cani ma anche ai tantissimi gatti che ci sono a Monserrato e che vanno innanzitutto registrati in colonie in maniera tale che possano essere seguiti adeguatamente e, di conseguenza, sterilizzati dalla Asl», spiega l’assessora con delega al benessere animale Paola Piroddi.

Sei colonie censite

Nelle sei colonie già censite, i gatti sono per lo più maschi, ma ci sono anche una quindicina di cuccioli e delle 29 femmine, solo 8 risultano sterilizzate. «Stiamo ultimando i sopralluoghi per verificare la presenza di ulteriori colonie feline che verranno anch’esse inserite nell’apposito registro», prosegue l’assessora, che a proposito delle sterilizzazioni dice: «Abbiamo stanziato, per iniziare, circa 1.000 euro di fondi e stiamo chiudendo un accordo con la Asl per poterle effettuare. Una volta chiuso l’accordo, la Asl si occuperà di sterilizzare i gatti delle colonie registrate. Si tratta adesso di concordare le modalità organizzative con i responsabili delle colonie ma l’ufficio Benessere animale, coordinato dal comandante della Polizia locale Domenico Nannini, sta procedendo spedito per far sì che tutto avvenga in tempi brevi».

Cibo per gatti

Piroddi ribadisce l’importanza di registrare le colonie feline proprio affinché i gatti possano essere sterilizzati e non solo: l’amministrazione comunale con l’ufficio per il benessere animale stanno valutando anche la possibilità di acquistare il cibo da distribuire periodicamente alle colonie registrate per venire incontro alle tante volontarie e ai tanti volontari che se ne occupano spendendo di tasca loro. «Stiamo procedendo alla creazione della pagina web con il registro delle colonie, che verranno inserite non appena la Asl darà riscontro positivo», afferma l’esponente della Giunta Locci, «inoltre faremo in modo di coinvolgere Gesenu per la pulizia dei cortili dove ci sono i gatti, naturalmente d’accordo con i rispettivi condomini».

Le colonie feline registrate alla Asl saranno riconoscibili grazie ad un’apposita cartellonistica che ne segnali la presenza. Intanto, sul sito del Comune c’è la sezione Benessere animale dove i volontari possono segnalare la loro colonia. «Grazie al supporto dell’assessora, dell’ufficio, del Nogra, stiamo venendo incontro alle esigenze degli animali e invitiamo i cittadini al rispetto dei quattro zampe», dice il sindaco Tomaso Locci.

