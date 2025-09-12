Randagismo, salgono i costi 

Cresce a Serramanna la spesa per la gestione del fenomeno del randagismo e per la custodia dei cani catturati nel territorio comunale e ospitati in un canile convenzionato: il loro numero ormai ha superato ampiamente le cento unità. Per questo la Giunta comunale guidata dal sindaco Gabriele Littera ha votato una variazione d’urgenza al bilancio di previsione, in modo da fare fronte alla richiesta del responsabile del settore Vigilanza, competente in materia di lotta e contenimento del randagismo, per oltre 24mila euro per i prossimi due anni.

«Si è proceduto a un nuovo appalto, con tanti cani ospitati in canile e con i costi che sono ovviamente aumentati»: così il primo cittadino riassume il procedimento che, in termini strettamente economici, porta all’aumento della dotazione del capitolo dedicato alla lotta al randagismo da 88mila euro a più di 112mila euro. Un incremento di 24mila euro giustificato dall’aumento considerevole del numero di cani custoditi nel canile a spese del Comune di Serramanna. Da qui la decisione di incrementare i fondi appositi.

«Le somme stanziate con l’ultima variazione non sono sufficienti per fare fronte alle spese derivanti dal nuovo appalto e si rende necessario procedere in via d’urgenza con un’ulteriore variazione di 24.325 euro per ciascuna delle annualità 2026-2027», si legge nell’atto votato dall’esecutivo del sindaco Littera. Un atto che rappresenta la cartina di tornasole della gravità del fenomeno del randagismo, che si fonda sul triste fenomeno degli abbandoni di cani che pesano in maniera sempre più considerevole sulle casse comunali. Il Municipio prova a tenere sotto controllo la situazione chiedendo «al responsabile dell’area Vigilanza, in considerazione del significativo aumento delle spese legate al contenimento del randagismo, di informare la Giunta sull’andamento dei costi al fine di ottimizzare le risorse e garantire una gestione coordinata del fenomeno». ( ig. pil. )

