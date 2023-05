Randagismo, microchippati altri 60 cani  

Oltre 60 cani sono stati microchippati gratuitamente e iscritti all’anagrafe canina, ieri mattina al parco Parodi a Sant’Andrea durante il nuovo “Chip Day”.

L’iniziativa, organizzata dal Comune per combattere il randagismo insieme al servizio veterinario dell’Ares e con la Garante degli animali Donatella Perseo, in collaborazione con il canile Shardana, con Amici del Branco e con le Guardie zoofile Oipa, ha avuto il prezioso contributo dei volontari che l’amministrazione ha ringraziato pubblicamente.

Sono tante le persone che sono accorse nel parco per mettere in regola i propri animali e far sì che in caso di smarrimento possano trovare sempre la strada di casa. Le giornate dedicate al benessere degli animali, proseguiranno sabato 20 maggio alle 17 questa volta al Parco Mondo Cane, in via Lussemburgo all’angolo con via Monsignor Angioni dove si parlerà di “Tutela, salute e sicurezza”.

