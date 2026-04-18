Randagismo, microchip per 39 cani 

Grande partecipazione al Chip day organizzato nei giorni scorsi al parco Matteotti in via D’Annunzio. In una mattinata di sole e di festa complessivamente sono stati 39 i cani che hanno beneficiato del servizio, tornando a casa non solo con il microchip e l’iscrizione all’anagrafe canina ma anche con alcuni omaggi: biscotti artigianali, una spilla “Zampa Quartese”, un attestato “Zampa Quartese Doc” firmato dal sindaco Graziano Milia e un calendario dell’associazione Effetto Palla, partner del Comune da cinque anni. Prosegue infatti la collaborazione con l’associazione animalista nell’ambito del Progetto Quartu, che prevede la sterilizzazione gratuita per cani e gatti di proprietà, per i gatti appartenenti a colonie non censite e per i cani da pastore. L’onlus opera sotto la guida della veterinaria Monica Pais, punto di riferimento a livello nazionale nella tutela e cura degli animali.

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