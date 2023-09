Randagismo, la città è in ginocchio 

Il randagismo è diffuso in tutti i Comuni dell’Isola ma in questo momento per Assemini la situazione è critica. Il motivo è presto detto: non ha un canile proprio, quindi si appoggia con una convenzione alla struttura privata Chinarello. Il dog Hotel infatti già da qualche settimana con i 400 cani ospitati è al completo. «Registriamo un crollo nella richiesta delle adozioni e non riusciamo a liberare posti – spiega Roberto Chinarello, titolare dell’omonima struttura – in estate è fisiologico, ma un blocco totale per così tanto tempo non si era mai visto. La crisi economica e l’incertezza per il ritorno del Covid influiscono su un progetto così a lungo termine come l’adozione di un cane. Ospitiamo i gatti solo in casi eccezionali di particolare gravità, perché questo vuole la legge».

L’emergenza

Dall’inizio del 2023 la polizia municipale di Assemini ha salvato 30 cani e 4 gatti, nel 2022 sono stati 70 i cani e 10 i gatti feriti, consegnati alle cure del Dog hotel. La Municipale collabora coi Servizi tecnologici alle campagne di sterilizzazione e microchippatura, che però non bastano. Al 31 agosto i cani di Assemini ospitati erano 153, per una spesa di 246mila euro nel 2022. Nel 2023 si è partiti con 220mila euro poi risultati insufficienti: «Abbiamo aumentato la dotazione finanziaria di 63mila euro – afferma Matteo Venturelli, assessore ai Servizi tecnologici – e individuato un nuovo canile disponibile ad ospitare 20 cani con altri 26mila euro per 12 mesi. Siamo in attesa di conferme da parte del canile individuato. Da subito ci siamo attivati per studiare e programmare interventi. Stiamo lavorando a una nuova campagna di adozioni, che non viene riproposta da due anni, che possa essere più efficace e rispondente alle necessità di oggi delle famiglie. Sarà importante lavorare a proposte il più ampiamente condivise, dall’idea di canile-gattile intercomunale al maggior coinvolgimento del volontariato». E se per i cani è possibile fare un censimento e avere dati precisi, non si può fare altrettanto per i gatti. La legge infatti impone il microchip solo ai cani, inoltre stabilisce che questi ultimi restino nelle strutture di accoglienza fino all’adozione o eventualmente alla morte, mentre i felini una volta curati, devono essere rimessi in libertà.

Il regolamento

Due anni fa l’ex presidente del Consiglio comunale Silvia Caria e la consigliera Manuela Fanni hanno redatto una bozza di regolamento per le colonie feline che si stima - ma non esistono dati certi - siano 7 o 8. «È fondamentale spiega Manuela Fanni che vengano riconosciute e abbiano un responsabile, per avere accesso alle campagne di sterilizzazione promosse dalla Asl, serve inoltre che l’amministrazione faccia da tramite tra i volontari e la stessa Asl. La bozza era stata proposta al Commissario prefettizio Bruno Carcangiu che la apprezzò, ma non la adottò». La palla ora passa alla maggioranza, visto che il capogruppo dell'opposizione M5S-Pd, Diego Corrias, con un’interrogazione ne ha riproposto l’applicazione.

