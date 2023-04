«Randagismo, è un’emergenza» 

È emergenza randagismo a San Gavino Monreale con diversi cani senza padrone che vanno in giro per le strade del paese e causano pericolose aggressioni alle persone ma anche agli stessi amici a quattro zampe. L’ultimo episodio è avvenuto alcuni giorni fa ai danni di un pastore tedesco, che è stato aggredito da due pitbull lasciati incustoditi o fuoriusciti da qualche abitazione o azienda della zona in località Sa Murta, a pochi chilometri dal paese. Lo raccontano gli agenti della polizia municipale Andrea Orrù e Francesca Collu che hanno ricevuto la segnalazione di un cittadino: «Un pensionato ha detto di avere assistito all'aggressione feroce dei due pitbull ai danni di un malcapitato pastore tedesco, rimasto ferito in modo grave. La nostra autopattuglia si è portata velocemente sul luogo indicato per verificare le condizioni dell'animale. Una volta arrivati sul posto ci siamo resi conto delle gravi condizioni del cane che giaceva sofferente a terra, quasi in fin di vita, con vistose e sanguinolente ferite in tutte le parti del corpo». A quel punto i due agenti della polizia municipale hanno chiesto un urgente intervento dell'ufficio veterinario della Asl che, arrivato in poco tempo, ha trasportato l'animale in un idoneo laboratorio per le cure del caso. «Speriamo che gli sforzi di tutto il personale intervenuto valgano a salvare la vita del povero cane. Ancora una volta preme sottolineare la necessità che tutti i proprietari di animali e cani in particolare prestino attenzione affinché non vaghino indisturbati per le campagne o vie del paese e anche il cane ferito è risultato privo di microchip».

Gli interventi

Così il comando di polizia locale, guidato da Massimiliano Orrù, è da tempo in prima linea per il controllo dei cani di proprietà o vaganti mediante campagne di anagrafatura degli animali e cerca di sensibilizzare i proprietari ad un attento controllo sugli animali e contrastare episodi di aggressione ad altri animali o persone dovuto a una cattiva custodia. E anche in paese non mancano episodi simili: due mesi fa due maremmani sfuggiti al controllo del padrone hanno aggredito un pensionato mordendolo alla gamba. Più volte i vigili urbani si sono recati per la cattura perché nelle campagne aggrediscono le greggi e ci sono anche i cani che vagano sulle strade provinciali che causano incidenti.

In campagna

Sono tanti gli allevatori che hanno subito danni al proprio gregge. Racconta l’allevatore Salvatore Piras: «Più volte le mie pecore sono state aggredite da cani randagi che vagano nella zona di San Gavino al confine con Villacidro e Sanluri Stato, non lontano dalla discarica della zona industriale di Villacidro. Negli anni ho subito l’uccisione di diversi agnelli e di diverse pecore spesso terrorizzate per la paura di essere sbranate: in campagna ci sono tantissimi cani randagi molto pericolosi». Spiega il sindaco Carlo Tomasi: «Abbiamo messo in bilancio 21mila euro per la custodia in emergenza in un canile convenzionato, ma l’obiettivo è quello di dare i cani in adozione e per questo metteremo a bando un contributo di 4mila euro per le associazioni del paese che prenderanno in custodia gli amici a quattro zampe».