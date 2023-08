Randagismo, dalla Regione 280 euro 

Solo 280 euro per la lotta al randagismo. È questa la somma del finanziamento erogato in favore del Comune di Villamar e relativo all’annualità 2023. I fondi arrivano dalla Regione e fanno capo alla «ripartizione dei fondi regionali per la lotta al randagismo in favore dei comuni».

I rimborsi

Di fronte alla ricezione dell’esigua cifra, non sono state poche le perplessità dell’amministrazione, che non ritiene il finanziamento sufficiente a ricoprire tutte le spese necessarie per far fronte alla questione. «Ci sentiamo presi in giro – esordisce il sindaco Gianluca Atzeni –. Noi stiamo intervenendo sempre di più contro il randagismo ma la cifra è irrisoria e non ci basta per coprire le spese che affrontiamo. Oltre a noi Comuni poi spende anche l’Unione dei Comuni, che si occupa della gestione del servizio». Con una delibera risalente al 2008, infatti, il Comune di Villamar ha trasferito in capo all’Unione dei Comuni Marmilla il servizio di ricovero, cura e custodia dei cani randagi. «Una cifra simile non basta neanche per pagare i risarcimenti ai cittadini – continua Atzeni –. Stiamo rimborsando i danni causati alle automobili dei cittadini perché molti animali non sono dotati di microchip, nonostante anche nel mese di luglio abbiamo organizzato, in collaborazione con la Asl, una giornata di microchippattura gratuita. Ovviamente per ogni auto parliamo di cifre molto più di alte di 280 euro e dunque siamo costretti ad utilizzare i soldi del bilancio, che invece potremmo e vorremmo utilizzare per qualcosa di più utile per il paese».

Pecore uccise

Le stesse perplessità sono condivise anche dall’opposizione, vicina all’amministrazione nel segnalare l’insufficienza del finanziamento. «Il contributo è assolutamente ridicolo – commenta il consigliere di minoranza, Valerio Porcu –. Nel 2022 abbiamo versato circa 2.700 euro all’Unione dei Comuni per il ritiro e la cura dei cani randagi, quindi il contributo non è assolutamente proporzionato per cercare di risolvere o per lo meno ridurre questo fenomeno».

Ad aver a che fare con i cani randagi e a sottolineare il problema del randagismo nel territorio comunale è anche la compagnia barracellare. «Il problema del randagismo a Villamar c'è stato e c’è ancora – così il comandante dei barracelli Pietro Mura – oltre che dentro il paese, dove rompono i sacchi dell’immondizia, ci sono cani randagi anche nell’agro villamarese. Ricordo un episodio di non molto tempo fa, quando un branco di cani randagi è sceso nell’agro e ha ucciso diverse pecore di un allevatore della zona. Si tratta di un problema da risolvere ma trecento euro non servono a nulla».



