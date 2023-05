Randagismo, allarme in città 

Il pitbull che alcuni giorni fa ha aggredito e rischiato uccidere una pensionata (pesanti ferite a braccio e viso) non era un randagio ma in città l’allarme sta diventando un problema perché le sterilizzazioni segnano il passo e il canile è di nuovo alle corde. Tra bollette stratosferiche e nuovi arrivi di cucciolate abbandonate (compresi felini, benchè la Asl a giorni stia per avviare una massiccia campagna provinciale di sterilizzazione), i volontari dell’impianto di Sa Terredda sono alla disperazione e allo stremo delle forze: «Di questo passo – analizza la responsabile Patrizia Sitzia - non riusciremo ad accogliere altri cani e anche i fondi per le sterilizzazioni sono a zero da anni».

I volontari

Il randagismo è calato solo quando è esplosa l’emergenza Covid: «Ma poi è ripreso dal 2022 - affermano i volontari - la Asl ci aiuta tanto e il Servizio veterinario ci sta vicino, ma occorre ricominciare in tutta fretta, possibilmente entro maggio, la campagna di sterilizzazioni a cui stiamo pensando noi volontari da diversi anni: nel territorio ci sono animalisti che si prendono cura di cucciolate ma non ricevono adeguato aiuto». E i farmaci costano: «Quelli per patologie particolari e antibiotici sono i più frequenti». Ogni mese poco meno di una decina di femmine vengono condotte dai veterinari privati, cui si sommano cucciolate di gatti che spesso vengono abbandonati non lontano dal canile.

I pericoli

Ma oltre al problema randagi, c’è quello legato alla presenza in città di grossi cani lasciati liberi dai proprietari. Lo testimonia Antonella Vanni, infermiera della Asl Sulcis: «Accade sempre più spesso fra via Lubiana e il rione di Is Meis e in una circostanza di recente ho evitato che un bambino venisse aggredito. Intollerabile che cani di grossa taglia potenzialmente pericolosi girino indisturbati da soli e senza museruola, occorrono maggiori controlli della polizia municipale e il coraggio di intervenire perché io e molti miei amici ormai abbiamo paura di uscire di casa». Intanto prosegue la degenza in casa di Graziella Montisci, la pensionata 71enne che nella notte fra domenica e lunedì scorso è stata azzannata al braccio e al viso da un pitbull. La Asl, dopo una verifica, ha deciso per ora di assegnare ai proprietari la custodia del cane ma si valuta entro una decina di giorni la possibilità di affidare il cane a persone competenti.