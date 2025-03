Randagismo, al lavoro sei veterinari 

L’Asl 3, attraverso il servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche diretto da Sandro Meloni, con il supporto del referente Francesco Zucca, riorganizza l’attività a favore degli animali d’affezione, con particolare impegno nella sterilizzazione di cani e gatti appartenenti ai canili rifugio e sanitari e delle colonie feline registrate nella provincia di Nuoro.

L’Asl ha stipulato una convenzione con sei veterinari liberi professionisti che nei prossimi mesi si occuperanno della “microchippatura” e sterilizzazione dei cani ospiti dei canili rifugio e dei gatti delle colonie feline “ufficiali” (registrate nei Comuni). «Il servizio - spiega Meloni - è determinato a sensibilizzare sul tema e a promuovere iniziative concrete per migliorare il benessere degli animali». «Ringrazio i professionisti e il servizio Igiene degli allevamenti - dice il direttore sanitario Serafino Ponti -, in particolare Sandro Meloni, la rete territoriale e la sinergia con i Comuni e le associazioni di volontariato». Negli ultimi mesi avviato un percorso di formazione per l’acquisizione del patentino per proprietari di cani. «A Nuoro - dice Meloni - sono stati rilasciati 60 patentini. Abbiamo organizzato corsi a Orosei, Siniscola e Macomer, a breve li faremo nella Barbagia Mandrolisai e nella Barbagia di Ollolai».

RIPRODUZIONE RISERVATA