Randagismo, abbandoni in crescita 

Gli abbandoni crescono, le donazioni diminuiscono ma, per contro, aumentano le segnalazioni che attestano un’accresciuta sensibilità per gli animali da parte dei cittadini. L’emergenza randagi vive di alti e bassi e il periodo che sta attraversando la città e il territorio sta tendendo di nuovo ad essere preoccupante. Di sicuro lo è per le associazioni dei volontari che da anni si prodigano affinché la situazione rimanga sotto controllo. Ma nei canili, come in quello di Carbonia, i numeri tornano a risalire: situazione che non va di pari passo con le adozioni che invece registrano un arretramento.

L’allarme

A lanciare l’allarme alcuni giorni fa sono stati i dirigenti del sodalizio “Amici del Canile”, in prima linea da 15 anni, custodi di un rifugio che ospita una quindicina di cani e protagonisti da tempo di campagne di vaccinazione, sterilizzazione, microchipatture, adozioni. «Oltre 500 cani dati in adozione in 15 anni – sottolinea la segretaria Nicoletta Pireddu – ma non riusciamo più ad andare avanti a nostre spese: diminuiscono le donazioni e le adozioni, è difficile percepire in tempi ragionevoli il 5 per mille ma aumentano le segnalazioni di randagismo perché è aumentata la sensibilità delle persone che rilanciano l’allarme: occorre che anche i proprietari di cani si assumano le proprie responsabilità». Sta affrontando nuove difficoltà anche il canile municipale di Sa Terredda, gestito da 28 anni dalla Lega nazionale difesa del cane. Dopo un periodo, nel 2023-24, di speranze perché il numero degli ospiti era calato, ora una nuova impennata: la struttura accoglie poco meno di 400 cani. Nei primi venti giorni del 2025 ne sono stati portati 36, saliti ieri a 69.

Canile municipale

«Situazione di nuovo critica ma è preoccupante – sottolinea la direttrice Patrizia Sitzia – come fra il 2023 e il 2024 il numero delle adozioni sia passato da 166 a 118 e che si rientri a mala pena nelle spese». Un supporto alla Lega in difesa del cane veniva dato anni fa da strutture di Milano, soprattutto per i cani di grossa taglia: ora non più.

Il canile di Sa Terredda opera in convenzione con Carbonia (le cui spese variano dai 70 ai 100 mila euro l’anno in ragione dei circa 100-150 cani riferibili al Comune), Iglesias, Tratalias, Sant’Antioco, Villaperuccio, Piscinas, Santadi (dove esiste un’oasi di accoglienza), Samassi. Le spese schizzano perché gestire quasi 400 cani comporta l’acquisto di cento chili di cibo al giorno (diversificato fra quello per cani adulti e quello, più costoso, per i cuccioli), più vaccinazioni, sterilizzazioni, visite e interventi (anche chirurgici) dei veterinari. La Asl ha completato anni fa una massiccia campagna di sterilizzazioni ma le associazioni affrontano le nuove spese «facendo rientrare tutto – ricorda Patrizia Sitzia – con i fondi che ci danno i Comuni: e non è detto che siano sufficienti».

RIPRODUZIONE RISERVATA