Randagi, spese raddoppiate in un anno 

Per arginare il problema, il Comune punta forte sulla creazione di un canile comunale, che dovrebbe sorgere nella zona di Macchiareddu. «Siamo in attesa del via libera del Cacip – dice Garau - dopodiché potremo assegnare gli spazi a una associazione di volontari. Il benessere degli animali è uno dei punti principali del nostro mandato, ecco perché siamo al lavoro per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per realizzare una spiaggia per cani a Maddalena. Inoltre, intendiamo portare avanti un progetto per realizzare un cimitero destinato agli animali».

Il sindaco, Beniamino Garau, sottolinea i sacrifici del Comune e lo sforzo della polizia locale per combattere il fenomeno del randagismo: «Durante l’anno abbiamo finanziato campagne di sterilizzazione, promosso giornate in collaborazione con la Asl di microchippatura gratuita, ma il randagismo continua ad essere un problema serio. Il numero dei cani raccolti dalla strada è quasi raddoppiato: non possiamo permettere che i cani vaghino senza controllo nel territorio, per la sicurezza degli animali, ma anche dei cittadini. Gli agenti della polizia locale stanno portando avanti un grande lavoro, per vigilare sul benessere degli animali spesso conducono controlli anche nelle abitazioni».

Aumentano i cani recuperati nelle strade di Capoterra e trasferiti in canile, crescono sino quasi a raddoppiare le spese sostenute dal Comune per la lotta al randagismo. Quella degli animali abbandonati è diventata ormai un’emergenza. Sale a 190mila euro il conto per il mantenimento dei randagi di Capoterra in una struttura privata: negli anni precedenti dalle casse comunali erano usciti poco più di 100mila euro. Se nel 2021 sono stati tolti dalla strada 27 cani e 7 gatti, quest’anno il primo dato è schizzato a quota 46, mentre il secondo non è cresciuto di tanto e si è fermato a 8.

I costi

Il canile

La polemica

L’ex sindaco, Francesco Dessì, rimarca la necessità di puntare sui progetti di educazione e sensibilizzazione nelle scuole per combattere il randagismo: «Quello di raccogliere tutti i cani del territorio e trasferirli in un canile non è un sistema sostenibile, in questo modo non solo non si risolve il problema, ma si spendono anche preziose risorse pubbliche. Prima dell’avvento della pandemia, avevamo portato avanti progetti di educazione nelle scuole: credo sia questa la strada da seguire. Ogni cane ospite del canile costa al Comune circa 1400 euro: purtroppo non credo neppure sia il canile, individuato tra l’altro in una zona a mio avviso poco appropriata, la soluzione del problema».

La volontaria

Elisabetta Podda, direttrice del rifugio “la Casa di Bingo”, che da anni si occupa di raccogliere cani e gatti abbandonati, spiega come il fenomeno del randagismo durante l’ultimo anno sia cresciuto: «Non tutti gli animali che circolano nel territorio sono randagi, a volte finiscono da noi cani di un padrone che non si preoccupa di cercarli. Purtroppo c’è poca sensibilità, per molti queste povere bestie sono invisibili. Gli arrivi nella nostra struttura sono all’ordine del giorno, e trovare loro un padrone è sempre più difficile».

