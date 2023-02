Randagi, servizio per la custodia 

Il Comune di Portoscuso ha individuato la società che si occuperà della cattura, cura e custodia dei cani e dei gatti randagi. È un’azienda specializzata che se ne occuperà fino al 2024 per l’importo di 117 mila euro. A Portoscuso non esiste una struttura per accogliere i cani e gatti randagi ma visto l’obbligo per i Comuni di garantire il servizio di custodia e cura dei randagi catturati nel proprio territorio comunale, è stato necessario individuare una società.

«Non avendo una propria struttura per garantire il servizio si necessita - si legge nella determina - di esternalizzare il servizio affidandolo ad operatori economici o associazioni di volontariato iscritte all’albo regionale che abbiano una struttura idonea». La scelta è ricaduta su una società di Serdiana che si occuperà di catturare i randagi segnalati tra Portoscuso e Paringianu, ma anche di custodirli nel proprio canile garantendo loro la giusta cura ed assistenza. Un servizio che sarà garantito al Comune di Portoscuso fino a tutto il 2024.

Il fenomeno del randagismo è diffuso a Portoscuso. Nei giorni scorsi la questione era stata sollevata dalla minoranza consigliare che aveva segnalato la presenza di alcuni cani in branco nelle periferie del paese e sollecitato la costruzione di un canile comunale. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA