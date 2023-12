Randagi pericolosi, allarme in paese 

Due cani di grossa taglia, un akita americano maschio e un pitbull femmina, stanno seminando il panico nella zona bassa di Villacidro, fra via Enrico Toti e via I Maggio. Nei giorni scorsi hanno ucciso due cani di proprietà, altri sono riusciti a salvarsi solo perché attaccati in punti non vitali ma hanno dovuto ricorrere alle cure veterinarie. Molti residenti hanno paura di uscire di casa e sui social girano diversi video in cui si vede l’akita che gironzola intorno alle case con il manto coperto di sangue. Le segnalazioni ai vigili urbani per il momento non hanno risolto la situazione: «Abbiamo fatto diverse ronde ma non siamo ancora riusciti a trovare i cani – confermano dal comando della polizia municipale –. È fondamentale chiamare non appena si avvistano i cani al nostro numero 07093442302 oppure alla caserma dei carabinieri, in modo che possiamo allertare il servizio veterinario della Asl e intervenire per accalappiarli».

«Ho detto a mio padre di non andare più a fare le sue passeggiate con il cagnolino, è anziano e incrociare per strada i due cani lo metterebbe in pericolo» racconta una residente. I due randagi giorno dopo giorno stanno ampliando l’area di riferimento e nei giorni scorsi sono stati avvistati anche in via Parrocchia e nella strada per Sa Spendula.

