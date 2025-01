Randagi, numeri in crescita e conto salato per il Comune 

Cani senza padrone e amministrazione: un rapporto obbligato in quanto gli animali vaganti sono una “proprietà” del Comune e non possono essere presi dai cittadini, senza commettere una violazione. Un’operazione che al Comune di Sanluri lo scorso anno è costata 50mila euro, 49.500 sono stati trasferiti all’Unione dei Comune Marmilla che gestisce l’appalto di custodia in un canile e 500 ai volontari dell'associazione Invisibili Sardegna per spese vive di assistenza e cura di cani e gatti randagi. Il randagismo è un fenomeno in città molto diffuso e, nonostante le numero iniziative di sensibilizzazione messe in atto dalla Polizia locale, è anche in crescita, infatti nel 2023 erano 42 gli amici a quattro zampe affidati in custodia, nell’anno appena passato il numero è salito a 52. Un costo giornaliero per le casse pubbliche di 3,54 euro più il 22 per cento di Iva per ciascun cane abbandonato. Un dato scontato, considerato che non passa giorno senza che sui social ci siano annunci di cani randagi in città, in ogni angolo del territorio, i più nel centro abitato. Per la maggior parte messaggi di denuncia di cani e gatti abbandonati, non mancano gli appelli di coloro che sono in cerca del proprietario. ( s. r. )

