Randagi nei canili, la spesa è in crescita 

Alcune settimane fa diversi cani randagi hanno si sono avvicinati minacciosamente ad alcune persone, altri hanno anche aggredito un gregge: una situazione di pericolo che dimostra la portata di un fenomeno, quello del randagismo, che preoccupa. Tanto è vero che il numero dei cani inviati dal Comune al canile, è in continua crescita.

Il fenomeno comporta anche grosse spese per l’amministrazione municipale arrivata nell’ultimo anno a pagare ben 110mila euro per il ricovero e il mantenimento dei randagi in un canile di proprietà privata.

Un fenomeno che preoccupa non solo a Settimo, ma anche a tanti altri Comuni della zona e che è stato anche tema di discussione in Consiglio comunale. Sono state avanzate anche delle proposte e suggerita la necessità di una collaborazione di enti superiore per la gestione del servizio. Un servizio necessario vista soprattutto la pericolosità di questi cani che, a Settimo, come in altri Comuni, sono arrivati ad essere molto aggressivi.

I 110mila euro costati nell’ultima annata al Comune di Settimo per la gestione dell’intero servizio, non sono pochi. Di sicuro l’abbandono dei cani è un fenomeno in crescita con tutte le conseguenze che nascono. (r. s.)

