Randagi, la spesa sale a 2 milioni 

Oltre mezzo milione in più per garantire un rifugio ai 435 cani randagi e abbandonati per strada nel territorio quartese. La Giunta comunale - dopo due gare andate deserte - ha approvato un nuovo accordo quadro per il rinnovo dell’affidamento del servizio di custodia, ricovero e mantenimento degli animali per i prossimi tre anni: un appalto di oltre 2 milioni di euro, con una spesa per singolo cane che passa da 3,10 a 3,70 euro al giorno.

Gare deserte

Il nuovo appalto è stato approvato nei giorni scorsi dall’esecutivo di via Porcu. Necessario per dare continuità a un servizio che a Quartu - senza un canile comunale - viene gestito da anni da una struttura privata fuori dalla città: il canile Shardana di Selargius, lungo la Statale 387. «Le prime due gare sono andate deserte», ricorda il vicesindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna, «abbiamo dovuto dedicare più risorse per un servizio essenziale che ci consente di assicurare un ricovero agli oltre 400 cani», sottolinea.

Lo stesso rifugio non ha partecipato alla prima gara d’appalto, perché l’offerta economica proposta nel bando comunale - a detta dei titolari del canile - non coprirebbe i costi da sostenere per la cura dei cani, soprattutto alla luce dei rincari generali che a cascata si ripercuotono anche sul mantenimento degli animali nella struttura. Per questo il progetto iniziale da un milione e mezzo per tre anni - con un costo giornaliero di 3,10 centesimi a cane - non è stato ritenuto adeguato.

Il rialzo