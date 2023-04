Randagi, il Comune pensa al canile 

Sono 33 i randagi catturati nel territorio di Pabillonis e affidati al canile Dog Hotel di Assemini. La concessione è in scadenza e il Comune, in mancanza di un canile nel paese, deve rimettere a bando il servizio al quale sono destinati oltre 140mila euro. In futuro però le cose potrebbero cambiare. L’amministrazione intende individuare un’area nella quale realizzare il canile comunale. In previsione, tra l’altro, anche il potenziamento delle campagne di sensibilizzazione per le sterilizzazioni e le microchippature contro il fenomeno del randagismo.

L’appalto

Per il momento è prevista la gara d’appalto da 141.827 euro (più iva) e il termine della presentazione delle offerte è il 27 aprile sulla piattaforma Sardegna Cat, con possibilità di rinnovo per 18 mesi a 70.913, iva a parte. L’appalto triennale comprende le spese sanitarie degli animali rinvenuti nel territorio comunale e di quelli già ricoverati nella struttura convenzionata, oltre allo smaltimento degli animali morti. «A discrezione della ditta che si aggiudicherà il servizio ci saranno 7.200 euro opzionali per lo sviluppo di un progetto sulle adozioni», annuncia il primo cittadino Riccardo Sanna. Per favorire le adozioni, il Comune offre un abbattimento delle spese Tari fino a 250 euro. L’amministrazione pensa a una struttura in paese: «Un canile totalmente comunale sarebbe difficile da gestire – ammette Sanna –. L’idea dell’amministrazione è quella di mettere a bando un’area idonea per la realizzazione da parte di un operatore economico della struttura».

I costi

Per limitare il fenomeno del randagismo, nel 2022 sono stati sterilizzati una ventina di cani, soprattutto cani pastore, che in campagna vagano spesso liberi. « Visto il successo, questa campagna di sterilizzazione verrà ripetuta anche nel 2023», continua il sindaco. La spesa media per un cane al canile costa alle casse comunali circa 1.200 euro all’anno. «Da quando sono state incentivate le sterilizzazioni ci sono stati pochissimi nuovi ingressi in canile», conclude Sanna. Preziose nella lotta al randagismo anche le campagne di microchippatuta insieme alla Asl.