Randagi e spiccioli, Comune sconcertato 

«Non si può fare lotta al randagismo con contributi pubblici di quella entità»: anche l’assessore alla Cultura e al turismo del Comune di Villamar, Pierpaolo Porcu, interviene sul finanziamento regionale di 280 euro ricevuto per far fronte al problema degli animali randagi nel territorio. La ricezione della somma, ritenuta insufficiente per far fronte alle spese relative alla questione, ha unito maggioranza e minoranza in un sentimento di incredulità e sconcerto.

«Quello del randagismo – spiega Porcu – è un problema culturale, di decoro urbano, ma anche economico per le amministrazioni comunali. Molti proprietari di animali domestici non hanno la giusta sensibilità e non vogliono prendersi alcuna responsabilità, perciò anche le politiche sanitarie volte alla microchippatura e la cura dei cani spesso vanno a vuoto». Anche lo scorso 26 luglio, il Comune di Villamar ha organizzato in collaborazione con gli uffici dell’Ats, un appuntamento di microchippatura gratuita e la relativa iscrizione negli elenchi dell’anagrafe canina per i cani dei cittadini residenti nel Comune. «Sarebbe forse necessario – conclude Porcu – potenziare i programmi di prevenzione e di educazione al benessere animale. Di sicuro non si può fare lotta al randagismo con contributi pubblici di quella entità».

RIPRODUZIONE RISERVATA