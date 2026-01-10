VaiOnline
Villasimius.
11 gennaio 2026 alle 00:12

Randagi da sterilizzare, fondi per l’intervento 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dodicimila euro da utilizzare nel biennio 2026-27 per contrastare il fenomeno dei gatti randagi e tutelare (anche così) l’igiene pubblica e il decoro urbano del paese. Li ha messi a disposizione l’amministrazione comunale di Villasimius che ormai da diversi anni sta intervenendo con risorse proprie e sta cercando di sensibilizzare i cittadini sul tema, appunto, del randagismo.La somma sarà destinata a una associazione o organizzazione di volontariato (con manifestazione di interesse, verrà poi stipulata una convenzione) che dovrà provvedere, fra le altre cose, alla sterilizzazione de gatti randagi e al censimento delle colonie feline. «L’attuazione di programmi di sterilizzazione dei gatti liberi non di proprietà e di colonia», riporta la delibera della Giunta, «è obbligatoria per legge ed è la soluzione a eventuali problematiche di tipo igienico sanitario, anche al fine di garantire ai gatti liberi un’adeguata tutela». ( g. a. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo

Maestrale e freddo: l’Isola nella bufera

l C. Fiori, Onano, Spignesi
Il Comune sospende i lavori nel cantiere di Naseddu

Arzachena impone l’alt al futuro parco fotovoltaico

Andrea Busia
Barbagia.

Neve e ghiaccio sulle strade del Nuorese

Giorgio Ignazio Onano
Decine di pazienti sulle barelle per giorni: nei reparti mancano posti letto per i ricoveri

Pronto soccorso, bombe a orologeria

Gli ospedali di Cagliari presi d’assalto, file di ambulanze in attesa 
Cristina Cossu
La storia

«X Factor, la prof e tanta sofferenza, ma ora siamo felici»

Il grande sostegno di Sinnai: il 13 presenta il disco a Cagliari 
La storia

Gli scavi a Ruinas, dove i nuragici temevano il vento

L’archeologo: «Solo tracce molto antiche, qui si viveva in pace. Il nemico? Il maestrale» 
Giuseppe Deiana
Su Videolina parla l’avvocato esperto di trasporti

«Gli aeroporti ai privati? Nell’Isola è necessaria la massima trasparenza»

Paolo Angius: addizionale comunale da abolire, le low cost sono una risorsa 
Nicola Scano
Lo scontro

Opposizioni all’attacco «No al referendum per fermare Meloni»

Comincia la corsa in vista del voto: «Primo passo per governare il Paese» 