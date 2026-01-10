Randagi da sterilizzare, fondi per l’intervento 

Dodicimila euro da utilizzare nel biennio 2026-27 per contrastare il fenomeno dei gatti randagi e tutelare (anche così) l’igiene pubblica e il decoro urbano del paese. Li ha messi a disposizione l’amministrazione comunale di Villasimius che ormai da diversi anni sta intervenendo con risorse proprie e sta cercando di sensibilizzare i cittadini sul tema, appunto, del randagismo.La somma sarà destinata a una associazione o organizzazione di volontariato (con manifestazione di interesse, verrà poi stipulata una convenzione) che dovrà provvedere, fra le altre cose, alla sterilizzazione de gatti randagi e al censimento delle colonie feline. «L’attuazione di programmi di sterilizzazione dei gatti liberi non di proprietà e di colonia», riporta la delibera della Giunta, «è obbligatoria per legge ed è la soluzione a eventuali problematiche di tipo igienico sanitario, anche al fine di garantire ai gatti liberi un’adeguata tutela». ( g. a. )

