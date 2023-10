Randaccio non rischia più l’ergastolo  

La Corte Costituzionale ha fatto cadere il divieto di applicare attenuanti nei casi di omicidi compiuti dalla vittima di maltrattamenti in famiglia. Può dunque riprendere il processo nei confronti di Paolo Randaccio, 69 anni, accusato di aver ucciso la moglie Angelica Salis il 9 settembre 2021. A sollevale la questione di legittimità costituzionale era stato sia il pm Nicola Giua Marassi che i legali dell’imputato Andrea Nanni e Luca Pennisi, trovando l’accordo della Corte d’assise di Cagliari, presieduta dal giudice Giovanni Massidda, che ha trasmesso gli atti alla Consulta.

La vicenda

Stando anche alla ricostruzione dell’accusa, Randaccio avrebbe agito in un momento di esasperazione, provocato dai continui comportamenti aggressivi della vittima, alcolista e affetta da patologie psichiatriche. Stando alla norma, però, il giudice avrebbe dovuto applicare la stessa pena dei più efferati casi di omicidio: la condanna da 21 anni di carcere all’ergastolo. La Corte Costituzionale, nelle 21 pagine di decisione destinate a fare giurisprudenza, ha accolto l’eccezione sollevata dal pm Giua Marassi e dai dfensori, stabilendo che il divieto imposto dal legislatore di applicare attenuanti finirebbe per portare a pene eccessive in «situazioni in cui è il soggetto che ha subito per anni comportamenti aggressivi a compiere l'atto omicida, per effetto di una improvvisa perdita di autocontrollo causata dalla serie innumerevole di prevaricazioni cui era stato sottoposto». Ora il processo può ripartire.

Gli avvocati

«Con la decisione della Consulta», si legge in una nota dei legali Pennisi e Nanni, «la pena potrà essere ulteriormente diminuita e, nel nostro caso, potrà scendere sino al limite dei 14 anni. Questa pronuncia non contraddice in alcun modo la legittima, ed anzi apprezzabile, finalità del “Codice rosso” di intervenire con misure incisive, di natura preventiva e repressiva, contro il drammatico fenomeno della violenza e degli abusi commessi nell’ambito delle relazioni familiari e affettive. Tuttavia, la Corte ha evidenziato che l’assolutezza del divieto posto dal legislatore può comportare nei singoli casi risultati contraddittori rispetto a questo scopo».

