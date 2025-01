Ramy, si cerca un video cancellato 

Milano. Da un lato le analisi sul telefono di un giovane testimone per cercare tracce della cancellazione di un video, che gli sarebbe stata imposta dai carabinieri. Dall'altro, un vertice tra investigatori e inquirenti sulle indagini, sulla base dei video che, secondo la famiglia di Ramy Elgaml e i legali dell'amico Fares Bouzidi, mostrano uno speronamento volontario. Sono i nuovi passaggi nell'inchiesta sulla morte, il 24 novembre, del 19enne a bordo di uno scooter guidato dall'amico e inseguito per otto chilometri da tre pattuglie dei carabinieri. Quello al volante della gazzella che tallonava la moto nelle fasi finali è indagato per omicidio stradale, così come Bouzidi. Altri due militari sono accusati di frode processuale, depistaggio e favoreggiamento, e le posizioni degli altri tre sono al vaglio nell'inchiesta del procuratore Marcello Viola e condotta dai carabinieri.

Gli accertamenti

L'elenco degli indagati potrebbe allungarsi e si profila l'ipotesi di falso per il verbale di arresto di Bouzidi per resistenza, che non segnala nemmeno un urto tra auto e scooter. Le valutazioni principali, però, sono sulla ricostruzione dello scontro: prende corpo l'ipotesi dell'omicidio volontario con dolo eventuale, cioè l'accettazione del rischio che la morte si verificasse.

La manifestazione

Intanto, dopo le rivolte di fine novembre nel rione Corvetto spente dalle parole del padre di Ramy, che ha chiesto «la verità» esprimendo fiducia nei magistrati e nei carabinieri che indagano, ieri c'è stato il corteo promosso dal collettivo Rebelot. C’erano la fidanzata e uno dei fratelli del 19enne: «Grazie per essere venuti per mio fratello, voglio solo che sia una cosa tranquilla, senza casini e con tutto il rispetto, perché col casino non si risolve nulla». Per i manifestanti «non erano necessari otto chilometri di inseguimento: bastava prendere una targa, già sapevamo che quella moto è stata appositamente fatta schiantare». Un'altra manifestazione è annunciata per domani dal coordinamento antirazzista.

Cordoglio dell’Arma

Intanto, il comandante dei carabinieri di Milano, Pierluigi Solazzo, ha espresso «tutto il cordoglio dell'Arma per la malaugurata scomparsa di Ramy», evidenziando che il padre ha mostrato «grande senso di responsabilità e grande senso civico». Il generale ha sottolineato che il video dell'inseguimento ripreso da una dash cam di una delle pattuglie» è stato messo a disposizione dagli stessi carabinieri e ciò «dimostra tutta la volontà di agire in trasparenza».

Le reazioni

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha parlato del suo «sgomento per la morte di Ramy» e della necessità di «difendere le forze di polizia perché l'inseguimento era da protocollo, giusto e doveroso». Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, «le immagini danno un segnale brutto, ma attendiamo che la giustizia faccia il suo corso».

