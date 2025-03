«Ramy morto per colpa di Fares» L’esperto del Pm scagiona l’Arma 

MILANO. «È possibile sostenere che le cause del grave sinistro mortale vadano ascritte al comportamento del conducente del motoveicolo Yamaha, Bouzidi Fares, per la sua condotta sconsiderata e pericolosa». Lo scrive l’ingegner Domenico Romaniello, consulente della Procura nel caso della morte di Ramy Elgaml. La consulenza cinematica esclude dunque uno speronamento volontario e attribuisce la responsabilità a Fares, che si è «assunto il rischio delle conseguenze» per Ramy ed è indagato per omicidio stradale insieme al carabiniere che guidava. «E ora - scrive Matteo Salvini su X - chiedano scusa quelli che hanno accusato e infangato l’Arma.

