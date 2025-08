Ramy, le indagini sul depistaggio: i carabinieri rischiano il processo 

Milano . Quattro carabinieri rischiano il processo per il caso di Ramy Elgaml, il 19enne morto in scooter al termine di un inseguimento avvenuto il 24 novembre scorso a Milano. Dopo la chiusura delle indagini per omicidio stradale per un militare e l’amico 22enne Fares Bouzidi che guidava il T-Max, la Procura di Milano ha chiuso anche il filone del depistaggio. Due militari, quelli del nucleo radiomobile che hanno preso parte alla corsa di otto chilometri fino all’angolo tra via Ripamonti e via Quaranta, sono accusati anche di favoreggiamento, oltre che di frode in processo penale e depistaggio aggravato, per «aver intimato a un testimone di cancellare un video registrato con il cellulare».

