Rampa per ciclisti e pedoni, lavori attesi da diciotto mesi 

I paesi di Uta e Villaspeciosa, attendono da un anno e mezzo la realizzazione della rampa ciclopedonale di collegamento alla stazione ferroviaria. Era, il 30 dicembre 2022, quando sul sito istituzionale della Città metropolitana di Cagliari si annunciava l'affidamento dei lavori. «L’intento era di creare una rampa ciclopedonale, affinché, i numerosi pendolari, potessero raggiungere la stazione ferroviaria di Uta-Villaspeciosa in completa sicurezza – spiega l’assessore Andrea Onali - a distanza di quasi un anno e mezzo dall'affidamento di tali lavori, ci spiace vedere che ancora nulla è stato realizzato, nonostante le varie interlocuzioni e solleciti per la realizzazione dell’opera».

Secondo l’assessore, l'unica azione eseguita finora è stata la rimozione degli alberi che intralciavano la realizzazione dell'opera. «Da circa due mesi, in seguito alla richiesta della ditta incaricata, il Comando della polizia locale ha emanato un’ordinanza che vieta il traffico nella zona dei lavori ma, a oggi, non risulta ancora nessun intervento». Il Comune di Uta ha tentato di porre rimedio a questo ritardo, programmando delle apposite fermate con il servizio di bus-navetta interno, pagato esclusivamente con fondi bilancio, con la consapevolezza di non poter esaudire tutte le esigenze della cittadinanza, che merita di raggiungere la stazione ferroviaria in tutta sicurezza. «Ci spiace vedere che un progetto di tale portata sia caduto nel dimenticatoio burocratico – chiude Onali - chiediamo che i lavori inizino e finiscano al più presto». (a. cu.)

