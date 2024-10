Ramo di un albero crollato su un’auto 

Numerosi interventi dei vigili del fuoco sono stati effettuati ieri a causa dello scirocco che ha soffiato in modo pesante nel corso di tutta la giornata. A fine mattinata a Oristano, in via Canalis, il ramo di un grosso albero è crollato su un’auto parcheggiata sulla strada e per fortuna in quel momento nessuno circolava in quel tratto, probabilmente perché gli uffici erano chiusi. In ogni caso si sono vissuti attimi di paura e preoccupazione. A dare l’allarme sono stati i cittadini che abitano in zona: è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere il ramo, finito su una Fiat Punto, e a mettere in sicurezza la strada. A questo proposito il Comune ha deciso di destinare 50mila euro per la potatura degli alberi fra città e frazioni.

Nel corso della serata, poi, le squadre del 115 del comando provinciale hanno lavorato a lungo in altre zone di Oristano ma anche a Cabras e Terralba: al centralino del comando provinciale le chiamate si sono susseguite per gran parte della sera, a partire dal pomeriggio. Le squadre hanno lavorato in vari centri della provincia per interventi causati, anche in queste circostanze, dal forte vento. In particolare, si sono verificati crolli di alberi e pali pericolanti. In altri episodi il 115 è intervenuto per recuperare cartelli stradali trascinati sempre dallo scirocco. Dalle prime verifiche, almeno in questi ultimi casi, non sarebbero stati registrati particolari danni.

