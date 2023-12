Rami sul marciapiede, slalom dei pedoni 

Le ordinanze ci sono ma pochi le rispettano. Così dai giardini privati continuano a sporgere siepi e rami che ostacolano il passaggio dei pedoni. Un esempio in via Mercadante dove rami e foglie della vegetazione incolta di un giardino hanno ormai superato il cancello ponendosi come un ostacolo insormontabile. Se non si presta attenzione c’è il rischio di finirci sopra e farsi male.

Lo stesso succede anche in viale Marconi dove la faccenda è ancora più pericolosa. La siepe invade il marciapiede nel tratto poco distante dalla clinica Sant’Elena, con i pedoni costretti a scendere dal gradino e a passare nella carreggiata con il rischio di essere investiti dalle auto che sfrecciano ad alta velocità. Non solo: sempre in quel tratto di viale Marconi il marciapiede è divelto, con i lastroni che si sono staccati. Ormai si attendono i lavori di messa in sicurezza del tratto quartese della strada da via de Gasperi al Carrefour che saranno portati avanti dalla Città Metropolitana e che dovrebbero cominciare nei primi mesi dell’anno prossimo. L’ordinanza che viene firmata ogni anno, impone ai privati di tagliare rami e siepi che sporgono su strade e marciapiedi entro maggio. Dopo quel periodo c’è poi l’obbligo di mantenere sempre il verde curato, pena pesanti sanzioni. Purtroppo però c’è chi ignora i provvedimenti sperando, come spesso succede, di farla franca. (g. da. )

