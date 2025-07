Rami secchi minacciano il parco giochi 

Nuoro torna a fare i conti con la scarsa manutenzione del verde urbano. Martedì sera i vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Italia, dove alcuni rami secchi minacciavano l’area giochi frequentata da bambini e famiglie. A preoccupare in particolare sono stati due grandi pini, con oltre quarant’anni di vita, le cui condizioni hanno richiesto un’immediata messa in sicurezza. Non si tratta di un caso isolato. Un episodio simile si è verificato poche settimane fa nel giardino di Nassirya, nell’area compresa tra il campo da softball e via Rossini. Anche lì, alcuni pini hanno ceduto all’improvviso, fortunatamente senza provocare feriti. Gli alberi dei giardini di piazza Italia, incastrati in una zona frequentata, sono stati delimitati con nastro rosso per evitare il passaggio dei pedoni.

Eppure, nonostante le misure precauzionali, al mattino alcune persone - soprattutto anziani in cerca di un po’ di fresco - hanno ignorato il divieto, attraversando comunque l’area interdetta e mettendosi inconsapevolmente in pericolo sostando anche sulle panchine. L’emergenza verde in città torna così sotto i riflettori, tra alberi da monitorare, e manutenzione spesso tardiva. Cresce la preoccupazione e la richiesta di interventi preventivi degli spazi pubblici.

