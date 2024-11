Rami secchi e sfalci accatastati lungo le cunette della litoranea 

Sembrava fosse arrivata la fine dei disagi. Gli operai della Città Metropolitana nelle scorse settimane avevano provveduto a potare rami e tagliare l’erba a bordo di via Leonardo da Vinci nel tratto di competenza, da Flumini a Capitana, per migliorare la visibilità e ridurre gli ostacoli.

Purtroppo però erba, rami e foglie sono stati lasciati sul posto, ingombrando le cunette con il grave rischio di allagamenti con le piogge, impedendo anche il passaggio di chi nella zona fa una passeggiata o una corsa. Tra l’altro nel tratto del ponte di Flumini a furia di accumulare erba, la terra si sta mangiando la carreggiata che si è ridotta.

«Va bene che abbiano tagliato la vegetazione», dice un residente, Salvatore Sanna, «ma non va certo bene che l’abbiano lasciata nelle cunette. Se piove cosa succede? Si allaga tutto in men che non si dica. E poi a me piace uscire a fare una passeggiata nel tratto vicino a Capitana, e siamo costretti a passare tra rami secchi e erbacce».

La stessa situazione si era verificata anche la scorsa estate in occasione di precedenti potature quando l’erba era stata lasciata seccare a bordo strada per via delle alte temperature ma adesso il problema è maggiore per il rischio di allagamenti.Un problema in più lungo questo tratto di via Leonardo da Vinci che già vive una situazione difficile tra mancanza di illuminazione e segnaletica cancellata.

