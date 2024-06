Rami e siepi, una giungla urbana 

Verde privato, disagi pubblici. Non sempre l’impraticabilità dei marciapiedi cittadini può essere ricondotta a una carente manutenzione da parte dell’amministrazione civica. Erbacce infestanti, cespugli ad altezza d’uomo e oleandri fuori controllo sono una faccia della medaglia: l’altra è fatta di siepi e rami che sporgono dalle ringhiere dei giardini e rendono il passaggio dei pedoni un percorso a ostacoli.

Erbacce e multe

Il giro di vite annunciato a fine 2022 dal sindaco, Massimiliano Sanna, e dall’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda, non sembra aver sortito grossi risultati a giudicare dallo stato in cui versano molte vie. E i numeri messi a disposizione dalla polizia municipale lo confermano: «Finora sono state elevate tre sanzioni – fa sapere il vicecomandante Roberto Chessa – una per manutenzione siepi e due per terreni incolti. In questi giorni inizierà l’attività di verbalizzazione». Già da fine aprile, precisano dal comando, al servizio è stato destinato un operatore. Eppure, il termine del 31 maggio entro il quale, secondo ordinanza comunale, i cittadini devono provvedere alla pulizia sembra essere scivolata via senza che i decespugliatori siano stati accesi: piante e arbusti debordano dalle proprietà e costringono i passanti a pericolose gimcane.

I rischi

In via Campanelli non è raro finire con la testa contro uno dei tanti rami che invadono la passeggiata, in via Brianza i cancelli scompaiono dietro il verde selvaggio e anche in viale Diaz lo spazio per i pedoni è ridotto ai minimi termini. E se per molti il continuo saliscendi dai marciapiedi è una seccatura, per disabili e famiglie con passeggini al seguito diventa un vero e proprio impedimento. I proprietari di siepi e alberi che confinano con aree pubbliche dovrebbero provvedere a proprie spese allo sfalcio dei rami che fuoriescono dai giardini: non è solo una questione di buonsenso, sia chiaro, è la legge a specificarlo. L’articolo 29 del Codice della strada stabilisce che «i proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie». Certo, il Comune dovrebbe dare il buon esempio e non sempre accade. «In via Liguria - segnala un cittadino - il cartello Stop è stato inghiottito da un albero, la segnaletica orizzontale è un ricordo sbiadito». Questione di decoro, ma anche di sicurezza.

