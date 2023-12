Rami a terra, nel parco strage di storni 

Strage di volatili nel parco dell’ospedale Zonchello. Tra Natale e ieri vari rami di pino sono crollati lasciando sull’asfalto e sul prato centinaia di uccelli morti. Si indaga per capire se la strage sia dovuta ad alberi malati, pericolanti o indeboliti dal vento dei giorni scorsi o se, addirittura, si sia trattato di avvelenamento. L'ultimo crollo si è verificato ieri mattina intorno alle 7.30 accanto al laboratorio analisi. In transito per fortuna non c’era nessuno. «Non sappiamo come sia potuto accadere - dicono dal servizio Salute e ambiente e Sanità animale dell’Asl -. Se si potesse fare qualcosa spetterebbe ai veterinari. Chiederemo l’intervento del Comune per lo smaltimento delle carcasse». Da qualche settimana gli storni hanno preso dimora nel parco in quantità mai vista prima riempendo di guano l’intera area, rendendola impraticabile e poco igienica. Varie le lamentele. Spiegano le guardie eco zoofile di Nuoro (Oipa): «La situazione è singolare perché gli uccellini in caso di pericolo o crollo imminente dell’albero o del ramo tendono a volare subito. Ciò non è accaduto, anzi: dai video pare che i volatili siano collassati senza una minima reazione al pericolo. Fa pensare a un possibile avvelenamento. Approfondiremo con un ornitologo e segnaleremo per capire cosa sia successo». (g. pit.)

