«Ramelli? Revisionismo di bassa lega» 

È stata appena inaugurato, ma il piazzale intitolato alla memoria di Sergio Ramelli, davanti all’istituto scolastico “Sergio Atzeni”, è già diventato un caso politico. Per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Beniamino Garau, l’aver dato il nome di uno spazio pubblico al giovane militante del Fronte della Gioventù brutalmente assassinato a Milano durante gli anni di piombo significa condannare ogni forma di violenza, al di là di ogni colore politico. Per l’opposizione, invece, quell’intitolazione sarebbe un mero atto di propaganda politica, che punta esclusivamente a ricordare solo le vittime di parte.

La critica

La storia legata all’omicidio di Ramelli è ormai nota: il giovane morì a 19 anni dopo quarantasette giorni di agonia, in seguito all’aggressione subita da un gruppo di militanti di Avanguardia operaia. Dalla minoranza, Carla Melis, militante di sinistra di lungo corso, non ci sta: «Con questa intitolazione hanno voluto ricordare solo una parte della storia di quegli anni bui, quella che fa loro più comodo. Non credo sia stato opportuno dare una connotazione politica a un piazzale che si trova davanti a una scuola: forse sarebbe stato preferibile intitolare quello spazio a qualche esponente della cultura sarda. Con questa operazione, l’amministrazione Garau abbandona ogni legame con il centro e dimostra di essere esclusivamente di destra».

Storce il naso anche Marco Cappai, presidente dell’associazione culturale Su Entu: «Revisionismo culturale di bassa lega. Se veramente avessero voluto celebrare le vittime del terrorismo, indipendentemente dal colore politico, avrebbero potuto dedicare quel piazzale ai morti dell’attentato della strage di Bologna, per esempio».

La Russa

Durante l’incontro pubblico organizzato a Casa Melis dopo l’inaugurazione del piazzale, è stato trasmesso un videomessaggio inviato dal presidente del Senato, Ignazio La Russa: «Sergio Ramelli non rappresenta più una fazione politica, ma è un monito contro la violenza e contro la capacità di obnubilare le coscienze da parte di certe ideologie, complimenti al sindaco e a tutta l’amministrazione per la sensibilità dimostrata».

Il sindaco

Beniamino Garau sgombera il campo dalle polemiche e spiega la scelta di intitolare il piazzale a Ramelli: «Questo ragazzo venne perseguitato e bullizzato, tanto da costringerlo a ritirarsi da scuola per la sola colpa di essere stato di destra e aver scritto un tema contro le Brigate Rosse. I ragazzi non hanno bisogno di cattivi maestri ma di esempi che insegnino la tolleranza, il rispetto del confronto e la libertà di pensiero. Sergio, per quanto ci riguarda, è il simbolo di tutte le giovani vittime dell’estremismo politico».

RIPRODUZIONE RISERVATA