Ramelli, città blindata per i cortei 

La destra in una piazzetta - quella intitolata al giovane Sergio Ramelli, ucciso da extraparlamentari di sinistra a Milano nel 1975 -, i movimenti antifascisti in un’altra, cioè piazza Garibaldi. E, in mezzo, le forze dell’ordine, per evitare che i due gruppi politicamente opposti tra loro entrassero in contatto. Così è stato: ogni fazione ha manifestato ieri sera (in piazza Ramelli, i raduni della destra sono stati due), senza incidenti. Eppure la tensione c’era: la targa che dedica a Ramelli la piazzetta all’incrocio tra via Dante, via Alghero e via Grazia Deledda, sistemata dall’amministrazione guidata dall’ex sindaco Paolo Truzzu di FdI, durante la notte era stata imbrattata con la vernice spray: illeggibile. In mattinata è stata fatta pulire, e linda appariva durante le due manifestazioni della destra. Nel frattempo quella antifascista (la terza, dunque), che alla Digos definiscono «non preavvisata» in quanto non era stata comunicata in precedenza alla Questura, non ha potuto raggiungere piazza Ramelli. La polizia ha fatto svolgere il corteo lungo via Sonnino e via Dante fino ai campi dell’Ossigeno, e ritorno. E il contatto non c’è stato.

Senza incidenti

Nessun problema di ordine pubblico, dunque, ma per il traffico sì, a causa del corteo degli oppositori alla destra. Non essendo «preavvisato», al Comando della Polizia locale non era stato studiato un piano per deviare il traffico e infatti, tra i conducenti imbottigliati nella zona di via Sonnino, i malumori non sono mancati. Ma, a parte questo, il corteo degli antifascisti ha sfilato senza creare alcun incidente: gli agenti della Digos e quelli in divisa hanno praticamente svolto un compito di “scorta” alle persone che attraversavano il centro a piedi, impedendo però costantemente che imboccassero le traverse che avrebbero consentito di raggiungere la piazzetta dei due raduni della destra. Certo, il blocco del traffico sarà contestato in quanto il corteo non era «preannunciato».

I raduni della destra

Due sono state le manifestazioni, dunque, all’incrocio tra via Dante e via Alghero, nella piazzetta dedicata a Sergio Ramelli. Era il 1975, quindi gli “anni di piombo” per il Paese. Lo studente diciannovenne - che faceva parte della formazione di destra “Fronte della Gioventù” - fu aggredito da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia operaia. L’aggressione è del 13 marzo, ma Ramelli morì il 29 aprile, dopo circa un mese e mezzo di agonia. Dunque, ieri era l’anniversario della sua uccisione. I responsabili del delitto furono identificati circa dieci anni più tardi. Dopo aver ottenuto dall’amministrazione di centrodestra che ha guidato l’ultima consiliatura in Comune (capitanata da Paolo Truzzu) l’intitolazione della piazzetta, quel luogo è stato scelto dalla destra per le sue due manifestazioni.

Le commemorazioni

La prima, di Fratelli d’Italia, con alcuni leader degli ormai disciolti Consiglio e Giunta comunali. Poi è stato il turno, poco prima delle 21, del corteo di CasaPound, giunto da via Dante, composto da una trentina di militanti con un lume in mano per commemorare Ramelli. Chi dettava i tempi si rivolgeva ai «camerati», posti sugli attenti. E «camerati» li ha definiti quando il raduno, pochissimi minuti dopo, è stato sciolto. Dunque, «camerati» si è sentito ma il saluto romano no, quello non si è visto. Alla fine, senza incidenti, tutti hanno detto la propria.

