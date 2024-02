Rame e tessuto, il futuro è adesso 

Nasce a Isili dall’incontro di due tradizioni e di due mestieri il primo gioiello in rame e tessuto. Per adesso praticamente un prototipo, ma potrebbe essere il germe dal quale nascerà un importante futuro per l’artigianato (e l’economia) isilese. A dare vita a quest’opera due artigiane, Dolores Ghiani, una delle ultime due tessitrici del paese, e Eleonora Pitzalis giovane ramaia.

Il pezzo

«Un cerchio martellato che ricorda l’abilità dei ramai», ha detto Eleonora Pitzalis spiegando ciò che rappresenta il ciondolo, «con un elegante chiodo intrecciato al telaio che rappresenta l’importanza delle lavorazioni artigianali».

Un’opera che simboleggia un incontro di anime e di cuori visto che il gioiello è stato realizzato come dono personale della ramaia alla tessitrice. «Ho chiesto ad Eleonora di farmi un ciondolo», ha detto Dolores Ghiani «perché mi piacciono tanto le collane. Rappresenta il mio inizio con la tessitura con il rame, ed il suo inizio, volevo dare spazio alla sua creatività perché in un anno di attività ha fatto tanti passi avanti».

Quale sarà il futuro di questo incontro ancora non si sa, sicuramente il ciondolo resterà un pezzo unico. «Per me è stato», ha aggiunto la tessitrice «come dare un input a lei perché vada avanti con la stessa passione con cui sono andata avanti io».

Dolores Ghiani, più esperta, ha decenni di attività al telaio, un lavoro che ha rivisitato grazie ad una continua sperimentazione di colori, materiali e disegni. Eleonora Pitzalis, più giovane, dopo varie esperienze è ritornata a casa per abbracciare l’amore della famiglia per il rame e tentare di scrivere un futuro del tutto nuovo.

La svolta

Un dono che potrebbe essere comunque un primo passo per una nuova esperienza nel campo dell’artigianato tradizionale. «Per me», ha detto Eleonora Pitzalis, «è stato un privilegio collaborare con un’artista del calibro di Dolores. Il nostro paese è un’icona di tradizione e maestria artigianale e ciò ci ha permesso di unire rame e tessuto, pertanto queste opere meritano di cambiare forma ma non sostanza, è un pezzo unico indossabile ai giorni nostri ma nello stesso tempo intriso di storia e cultura».

Un’opportunità di rilancio per due settori artigianali che hanno avuto un ruolo centrale nella vita di Isili e che questi ultimi artigiani vogliono rilanciare.

RIPRODUZIONE RISERVATA