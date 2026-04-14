Rally Val d’Orcia, Ricciu-Mazzone sul podio 

Progetti, sogni e appuntamenti motoristici prendono forma e sbocciano in questa ancora timida primavera 2026. Córdoba, meravigliosa perla dell’Andalusia, ha ospitato i test pre-gara del 43º Rally Sierra Morena, quello in cui Valentino Ledda e Claudio Mele debutteranno nel Campionato Europeo Fia su Opel Corsa Rally4. E mentre domenica, a Vallelunga, il cagliaritano Giorgio Basoli testava la Legend Car in vista dell’omonimo campionato, il sassarese Omar Magliona ha annunciato il ritorno alle cronoscalate, dove vanta 9 titoli italiani, dopo 5 anni in cui si è dedicato anche alla pista. Magliona correrà 12 gare (Civm, nazionali e forse anche Supersalita) su Nova Proto Np03 del Team Dalmazia.

In Italia

Al 17º Rally della Val d’Orcia, 2º dei 6 round del Campionato Italiano Rally Terra (di cui il Rally dei Nuraghi e del Vermentino sarà il 5º, il 30 ottobre-1 novembre), Mattia Ricciu e Giovanni Mazzone (Peugeot 208 Rally4, Porto Cervo Racing) hanno chiuso al 22º posto assoluto, 3º di U25, gruppo e classe tra le “due ruote motrici”. Sfortunati Addis-Pirisinu (Renault Clio Rally5), out per la rottura di un semiasse.

Al Trofeo Maremma 2026, in pedana Alessio Cuccheddu e Davide Panu (Peugeot 208 Rally4), che hanno chiuso al 23º posto assoluto, 9º di gruppo e 6º di classe. Costretti al ritiro invece, Pietro Lilliu e Silvia Piras (Suzuki Swift).

Alla 33ª Salita del Costo, gara del Civm Nord, 6º assoluto l’olbiese Giuseppe Vacca su Nova Proto Np01.

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