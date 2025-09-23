VaiOnline
La polemica.
24 settembre 2025 alle 00:44

Rally, ultimo anno in Sardegna: «A Roma dal 2027» 

Il Rally mondiale resta in Sardegna. Anzi, va via. Le due verità sulla più importante manifestazione motoristica nell’Isola sono contese tra le due sponde del Tirreno: prima il deputato sardo di FdI Salvatore Deidda che esulta confermando che «dopo mesi di incertezza e attesa, arriva finalmente l’ufficialità che tutti speravamo: il Rally Mondiale rimane in Sardegna, la sua casa naturale».

Peccato che la buona notizia sia a scadenza ravvicinata visto che dalla Capitale l’assessore comunale ai Grandi eventi e sport, Alessandro Onorato, precisano che dal 2027 la tappa italiana del Mondiale Rally si trasferirà a Roma per quattro anni.

Una mezza beffa per l’Isola considerato che all’ombra del Colosseo hanno già fatto i conti «con un impatto economico stimato in oltre 100 milioni di euro ogni anno», dice soddisfatto Onorato.

Eppure l’onorevole Deidda aveva promesso: «Non abbassiamo la guardia e siamo tutti coinvolti per riuscire a tenere la gara mondiale in Sardegna anche per i prossimi anni». Un impegno contro il quale si schierato il collega di Parlamento Mario Perantoni, del Movimento 5 Stelle che ha ricordato all’onorevole Deidda «che Aci ha sottoscritto un contratto triennale, valido per gli anni 2025, 2026 e 2027, che prevede il Mondiale Rally in Sardegna. E, caro Presidente Deidda, i contratti si rispettano: qualora si manifestassero condizioni diverse, prima di ogni decisione si apre un negoziato senza imposizioni unilaterali e senza che a subirne le conseguenze siano i cittadini sardi».

