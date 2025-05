Rally Mondiale, l’Isola è pronta 

Dopo MonteCarlo, Svezia, Kenya, Canarie e Portogallo, il Campionato del Mondo Rally Wrc è pronto per la tappa tricolore, il Rally Italia Sardegna. Il sesto round iridato si disputerà il 5-8 giugno con base a Olbia e, a una settimana dal via, la conferenza stampa di presentazione svoltasi ieri proprio nel capoluogo gallurese è stata l’occasione giusta per svelare numeri e dettagli della 22ª edizione organizzata, come sempre, dall’Automobile Club d’Italia col supporto della Regione Sardegna.

La conferenza

Presenti Tullio Del Sette, Commissario Straordinario dell’Aci, e il Sub-Commissario Giovanni Battista Tombolato, il Vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, il Presidente di Aci Sport Spa e di Ac Sassari Giulio Pes di San Vittorio e il General Manager del Ris, Antonio Turitto.

«Il Rally d’Italia ha un valore sentimentale e sportivo speciale», ha sottolineato Del Sette. «La gara ha trovato una pregiata collocazione in Sardegna anche grazie alla Regione, al Comune di Olbia e a quelli interessati alle prove, che insieme all’Aci garantiscono solidità e continuità a questo evento mondiale. Questa edizione presenta una serie di novità che sottolineano la perfetta sinergia tra sport e territorio. A piloti, tecnici, costruttori e spettatori sul campo e da remoto, auguro di vivere un’edizione indimenticabile dell’unica tappa italiana del Rally mondiale 2025».

Il programma

Un giusto mix di irrinunciabili conferme, attesi ritorni e promettenti novità, con Tavolara che sarà inconfondibile cartolina e simbolo di un’edizione 2025 che prevede 1191 km totali e 320,24 crono articolati in 3 tappe e 16 speciali.

Si comincerà alle 13.01 di giovedì 5 con lo shakedown in città ad Olbia, a Cabu Abbas (2,19 km), seguito, alle 20, dalla partenza cerimoniale. Alle 8.15 di venerdì 6 partirà la prima tappa (120,70 km crono), con 3 speciali da ripetere 2 volte dopo un passaggio intermedio in assistenza a Olbia: Arzachena (13,97 km), l’inedita Calangianus-Berchidda (18,43 km) e, nella zona di Monti di Alà, Sa Conchedda (27,95 km). Sabato 7 altri 121,60 km crono, stavolta all’insegna della tradizione coi doppi passaggi nei luoghi simbolo di Coiluna-Loelle (21,18 km), Lerno-Su Filigosu (24,34 km) e Tula-Erula (15,28 km). Neanche i 77,94 km crono di domenica 8 saranno una passeggiata, perché gli equipaggi dovranno misurarsi, per esempio, con la doppia San Giacomo-Plebi, che torna dopo un decennio in versione extra-large di 25,19 km. Poi l’inedita Porto San Paolo (13,78 km), valida, nella seconda tornata, come Power Stage. Un percorso spettacolare e impegnativo che stabilirà chi salirà, alle 16, sul podio di Olbia. In 7 delle ultime 8 edizioni, a festeggiare è stata la Hyundai, con Sordo, Neuville e Tanak. Gli equipaggi sono 68 di 29 Paesi, 6 i sardi, 12 i Rally1.

Motori e musica

Il meglio del panorama rallistico mondiale ma non solo. Il Ris andrà oltre il motorsport. La madrina Federica Pellegrini sarà presente nei momenti clou e proverà anche l’ebbrezza di fare da copilota, e tanti eventi musicali gratuiti e aperti al pubblico che animeranno il parco assistenza dell’Isola Bianca di Olbia. Ogni serata sarà animata dai dj di RDS e venerdì 6 giugno, dopo la premiazione, alle 22, ci sarà il concerto dei The Kolors.

