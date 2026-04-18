Rally, Ledda costretto al ritiro quando era 2° 

Un sabato di esordi ricco di sorprese per i giovani piloti sardi in gara del weekend che, oggi, proveranno a chiudere in crescendo.

Per Valentino Ledda, diciannovenne di Burgos portacolori di Aci Team Italia, l’esordio nel Campionato Europeo Rally Fia nel 43º Andalucía Rally Sierra Morena è stato complicato da un guasto meccanico mentre, navigato da Marco Demontis su Opel Corsa Rally4, era in 2ª posizione nella Rally4 dopo le prime 4 prove e oggi ripartirà col Super rally per correre le ultime 6 speciali. «Ci siamo ritirati in trasferimento verso la 5ª prova, dopo essere entrati in parco assistenza. Si sono rotti bobina, cinghia dei servizi e tendi cinghia, quindi non siamo riusciti a sostituirla. Stavamo evitando i rischi per riuscire a concludere la gara, ma queste sfortune possono capitare. Pazienza, ripartiremo col Super rally», ha commentato Ledda.

A Vallelunga, impresa del cagliaritano Giorgio Basoli, che all’esordio nel Campionato Legend Cars Trophy 2026 è arrivato terzo assoluto dopo essere partito 23º in griglia. Il diciottenne ha completato la gara, con quasi cinquanta partenti, a 0”961 dal campione in carica, Alberto Naska e a 0”173 da Leonardo Guerzoni, secondo. Oggi gara2 (ore 9) e gara3 (17.20).

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