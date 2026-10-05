Rally Italia Sardegna, un patrimonio da tenere stretto 

Nell’ottobre 2004, quando tutto cominciò, a inaugurare l’albo d’oro del Rally Italia Sardegna fu il campione mondiale in carica Petter Solberg (Subaru). Domenica, a quell’albo è stato aggiunto il nome del figlio Oliver, che al termine di una gara condotta con piglio da veterano, benché alla prima stagione full time nel Wrc con Toyota, ha vinto il Ris 2026 e dimostrato un dna da fenomeno. Anche se un errore nella power stage lo ha obbligato a rimandare, tra le lacrime, l’appuntamento col titolo mondiale, andato invece al compagno di team Elfyn Evans, finalmente campione del mondo dopo 5 stagioni da eterno 2° nonché 1° britannico a riuscirci dopo 25 anni (l’ultimo Richard Burns su Subaru nel 2001). Tra i due Solberg, sul gradino più alto si è scritta la storia, con stelle come Loeb, Ogier e Neuville.

Chiusura perfetta

Il 23° Rally Italia Sardegna, firmato da Aci col supporto della Regione e del Comune di Alghero, è stato impreziosito dal ruolo di gara finale della stagione, un compito che ha svolto magistralmente. Tra la polvere, le lacrime di gioia e di tristezza, gli scenari mozzafiato, le lotte all’ultimo decimo e il pubblico più numeroso di sempre, l’edizione 2026 va in archivio con la certezza di essere stato un successo e di non voler essere l’ultima. La settimana di gara era iniziata col pensiero di vivere l’ultimo ballo prima del trasferimento della tappa tricolore all’ombra del Colosseo. Ma i fatti hanno dimostrato che il Ris, per organizzazione, prove, parco assistenza e pubblico non ha rivali e inoltre, nei numerosi incontri con Fia, Wrc Promoter e Aci, la Regione, rappresentata dalla presidente Alessandra Todde e dall’assessore al Bilancio, Giuseppe Meloni, ha confermato aumento di risorse fino al 2030. Il mondiale è una vetrina planetaria – quest’anno ha raccontato la Sardegna in 72 Paesi del mondo – e il Ris ha un legame solido e profondo col territorio, in cui genera un indotto a cui non si vuole rinunciare.

In attesa

Non resta che attendere, con cauto ottimismo, fino a giovedì 8, quando verrà ufficializzato il calendario Wrc 2027. A quel punto, si conosceranno le sorti di un Ris che, in caso di perdita dello slot mondiale, diventerebbe round dell’Europeo. Nel frattempo, tanti sardi hanno voluto essere al via di questa edizione, dal veterano Francesco Marrone, recordman indiscusso con 23 presenze, a Paolo e Veronica Cottu, padre e figlia, entrambi navigatori e qui avversari. E il pensiero è sempre lo stesso: «Speriamo non sia l’ultimo».

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