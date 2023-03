Rally Italia Sardegna:  «Tutela l’ambiente» 

La sede dell’agenzia Forestas ha ospitato ieri l’incontro stampa tra gli organizzatori del Rally Italia Sardegna, data tricolore del mondiale Wrc giunta alla 20ª edizione, gli assessori regionali all’Ambiente (Marco Porcu), Turismo (Gianni Chessa) e Sport (Andrea Biancareddu) e i sindaci dei comuni coinvolti (Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Buddusò, Loiri Porto San Paolo, Olbia, Oschiri, Ozieri, Padru, Pattada, Tempio Pausania, Tula, Erula e Bortigiadas). Giovanni Caria, commissario straordinario di Forestas, ha sottolineato come «il passaggio del Ris nei cantieri forestali valorizzi nostro patrimonio forestale». A evidenziare gli effetti positivi della presenza del Rally iridato anche gli esponenti della Giunta Regionale. Biancareddu ha ribadito che «il mondiale è una vetrina di grande prestigio, con un’altissima percentuale di appassionati che viene a vederlo da tutto il mondo», Chessa che «si svolge in bassa stagione, dà risalto al territorio che lo ospita e crea un importante indotto» e Porcu come «dia ai territori e alle strutture di Forestas di farsi conoscere a livello mondiale, valorizzi il nostro territorio destagionalizzando il turismo e tuteli l’ambiente con scelte compatibili».

Commenti anche dal fronte Ris. Il General Manager Antonio Turitto ha anticipato che «nel 2023 ci sarà un’innovazione nel controllo del pubblico, inserimento di giovani, nuove tecnologie, di iniziative ad hoc per lo smaltimento dei rifiuti e la piantumazione di pini (a Olbia con Forestas) per compensare le emissioni. L’indotto testimonia che il prodotto funziona». In chiusura, il presidente di Aci Sassari, Giulio Pes ha rimarcato «l’unità d’intenti tra Aci, Regione e Comuni per garantire il futuro della manifestazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA