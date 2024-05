Rally Italia Sardegna, sono 87 gli equipaggi al via 

Se il buongiorno si vede dal mattino, l’edizione numero 21 del Rally Italia Sardegna si preannuncia sorprendente già dal numero record di equipaggi iscritti: ottantasette, ben tredici in più dello scorso anno, grazie alla scelta di cancellare il limite di settanta iscritti deciso inizialmente.

La manifestazione – organizzata dall’Aci col supporto della Regione – sarà valida come sesto round del Campionato del Mondo Wrc e si disputerà dal 30 maggio al 2 giugno con base ad Alghero, come previsto dall’ormai assodata alternanza con Olbia. Sugli oltre 266 chilometri delle 16 prove speciali disegnate sugli ineguagliabili sterrati sardi saranno puntati gli occhi del mondo mentre, su quei percorsi, si sfideranno a suon di millesimi di secondo i migliori equipaggi del Wrc, Wrc2, Wrc3, Mondiale Junior e non solo.

Tra gli 87 partenti provenienti da 33 nazioni - dal Giappone al Paraguay, dall’Oman alla Finlandia, dal Brasile al Principato di Monaco - anche 21 equipaggi italiani e, come vedremo, 8 sardi.

I protagonisti

Otto le Rally1 ibride al via. Le tre Hyundai i20 saranno affidate al vincitore dell’ultima edizione Thierry Neuville, all’estone Ott Tänak e allo spagnolo Dani Sardo, anch’essi già sull’albo d’oro del Ris così come il campionissimo francese Sebastien Ogier, che con il britannico Evans e il giapponese Katsuta sarà al volante delle tre Toyota Yaris Gr ufficiali. Ford MSport affiderà invece le due Puma a Fourmaux e Munster. Tra i 42 iscritti al Wrc2, occhi puntati su Rossel, Gryazin, Solberg, Loubet e Kajetanowicz, ma anche sugli italiani Miele, Daprà, Donetto e Tiramani. Saranno 18 al via del Mondiale Junior.

I sardi

Non mancherà il veterano, presente in tutte le edizioni, Francesco Marrone, navigato da Francesco Fresu su Peugeot 208 T16. Al via anche le Skoda Fabia di Giuseppe Dettori e Carlo Pisano e di Costantino Mura e Marco Demontis, Liceri-Mendola su Ford Fiesta R3, Biancu-Mazzone su Renault Clio R3 e le Peugeot 208 R4 di Pusceddu e Veronica Cottu, Schirru-Salis, Mara-Tendas e Pusceddu e Veronica Cottu, che sfiderà il padre Paolo, alle note di Giuseppe Pozzo su Skoda Fabia Evo in gara nel Wrc2.

