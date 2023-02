Rally Italia Sardegna,  c’è la discesa Kizbühel 

Il 20º Rally Italia Sardegna deve essere davvero speciale. Per questo il percorso del 6º round del Mondiale Wrc in programma dal primo al 5 giugno ad Olbia, organizzato dall’Aci col supporto della Regione, è stato impreziosito con diverse perle.

La novità

Stavolta Tiziano Siviero, ex navigatore due volte campione del mondo nonché responsabile dei percorsi della data tricolore della serie iridata, ha estratto dal cilindro la discesa Kizbühel, incastonata nella speciale Terranova del venerdì.

Il percorso

La discesa ripida e insidiosa, che non a caso prende il nome dalla pista di discesa libera Strief della Coppa del Mondo di sci, mancava all’appello dal 2014 ed è inserita nella prova che parte nei pressi della Statale 389, tra Monti e Alà dei Sardi. È un punto delicato che richiede grande tecnica per gestire un fondo misto di terra e pietre. Non a caso, il recordman e re di quella speciale è il “cannibale” Sebastien Loeb. «Una prova dal grande fascino che in origine fu disegnata con l’allora capo del Cantiere Forestale e il suo staff. È spesso stata consuetudine nominare le prove come i cantieri, Terranova è una di queste», ha spiegato Lucio de Mori, direttore di gara del Ris.