Rally Italia-Sardegna  Alghero si prepara al grande evento 

Si aprirà domani il sipario sul 23° Rally Italia Sardegna, che si concluderà domenica e sarà, per la prima volta nella propria storia iridata, l’ultimo e decisivo round del Campionato del Mondo Wrc.Quattro giornate elettrizzanti, che i 60 equipaggi iscritti vivranno con la consapevolezza che ogni centimetro di quei 307 km cronometrati articolati in 17 speciali potrà essere decisivo. Il pensiero che una traiettoria, una foratura o un’incertezza possano costare decimi o centesimi preziosi attanaglierà ancor di più i 3 piloti che, ad Alghero, si giocano il primo titolo nella classe regina Wrc.

Prime e ultime volte

Per il titolo piloti sarà una lotta a 3 tra il britannico Elfyn Evans (230 punti, 5 volte 2° e vincitore del Wrc Academy 2012), il norvegese Sami Pajari (213 punti, campione Wrc Junior nel 2021 e Wrc2 nel 2024) e lo svedese, figlio d’arte, Oliver Solberg (209 punti, campione Wrc2 2025). Un trio di ufficiali Toyota Gazoo Racing, che con la Yaris Gr Rally1 ha già messo in cassaforte il titolo costruttori e che in Sardegna schiererà anche il “campionissimo” Ogier e il giapponese Katsuta. Hyundai risponderà con le I20 N di Neuville, Sordo e Fourmaux e Ford M-Sport con le Puma di Sesks, McErlean e Armstrong. Il Ris 2026, però, sembra destinato a essere anche quello degli addii. È ritenuto l’ultimo mondiale sugli sterrati sardi, che del Wrc hanno contribuito a scrivere pagine indelebili. Ma non solo. In Sardegna si consumerà anche l’atto finale delle vetture Rally1, che nel 2022 avevano rimpiazzato le Wrc e introdotto nella classe regina i motori ibridi, ma che dopo il Ris lasciare il posto alle Wrc2027, vetture benzina 1.6 turbo 4 cilindri pensate per dimezzare i costi per le case costruttrici.

Ultimi test, poi il via

La settimana della gara, in realtà, è zeppa di impegni. Il Monday Test, poi ieri e oggi le ricognizioni e, domani, lo shakedown a Monte Baranta e, alle 16, la prima speciale a Ittiri, seguita da tre giornate di gara. Ma per arrivare pronti, i test sono indispensabili, e gran parte di questi sono organizzati dalla realtà locale Autoservice Sport, presieduta da Cenzo Ledda: «Abbiamo seguito quarantatré delle sessanta vetture iscritte, compresi i test delle Rally1 Toyota», dice. «In una settimana abbiamo coinvolto i comuni e i territori di Sassari, Arzachena, i cantieri forestali di Monte Olia (dove ha girato Evans) e Terranova (Ogier), Luras (Katsuta), Bortigiadas (Solberg) e Siniscola (Pajari). Un’attività che genera indotto: coinvolte 150 persone tra commissari, medici, sicurezza, catering».

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