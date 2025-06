Rally dell’Asinara,  primi Pisano e Musselli 

Andrea Pisano e Salvatore Musselli su Skoda Fabia conquistano le prime quattro prove e comandano la prima giornata del 30° Rally Internazionale Golfo dell’Asinara, organizzato dall’Automobile Club Sassari e valido come secondo round della Coppa Rally di Zona 10 e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. Secondi, con 21” di ritardo e stessa vettura, Giuseppe Mannu e Angelo Medas, che precedono di 3 decimi Marino Gessa e Salvatore Pusceddu (Fabia Rs). Sesto posto per Valentino Ledda, che su Rally3 gareggia per la prima volta nell’Isola. In programma oggi i doppi passaggi nelle prove di Codrongianos (6,82km, ore 10.35 e 13.55), Muros-Ossi (6,55, 11.05 e 14.25) e Usini (11,35, 11.35 e 14.55). Alle 12.10, dopo il primo giro, riordino in piazza d’Italia a Sassari e passaggio in parco assistenza alle 12.55. Alle 15.45 premiazione a Porto Torres, in piazza XX settembre. (a.bu.)

