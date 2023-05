Rally dell’Asinara, oggi si comincia  

Lo shakedown in programma a Santa Maria Coghinas dalle 9.30 alle 12 di oggi offrirà un piccolo prologo della due-giorni di gare che il 28º Rally Internazionale Golfo dell’Asinara si appresta a regalare lungo gli asfalti della Rete Metropolitana del Nord Sardegna. Le 58 auto al via, 51 in gara nel rally Moderno e 7 nello Storico, attraverseranno Valledoria (13.15-13.30) e poi raggiungeranno Piazza Nuova, a Castelsardo, per la partenza della gara (14.30). Il programma odierno vedrà gli equipaggi impegnati nei doppi passaggi sulle speciali Osilo (14,28 km, ore 15.10 e 18.50) e San Lorenzo (7,47 km, 15.45 e 19.25), con controllo a timbro a Sennori (15.30-16.30) e riordino a Sorso (16.15-17.30). Il day1 si chiuderà in Piazza d’Italia, a Sassari, col riordino notturno, da cui le vetture ripartiranno domani mattina verso La Pedraia (6,45 km, 10.21 e 13.22) e Palmadula (6,85 km, 10.37 e 13.38), speciali da ripetere due volte inframezzate dal riordino a Stintino (12.30-14). Gran finale e premiazioni alle 14.30 ai Bastioni Cristoforo Colombo di Alghero.

I protagonisti

Tra le 12 Rally2/R5, anche la Skoda Fabia R5 di Auro Siddi e Giuseppe Maccioni, vincitori dell’edizione 2022, quella del ritorno dopo uno stop di 17 anni. Ai nastri di partenza della gara targata Aci Sassari che aprirà la Coppa Rally di Zona 9 e sarà il 2º round del Campionato Regionale, anche la Volkswagen Polo R5 di Scattolon-Farnocchia e la Skoda di Gessa-Pusceddu, vincitori del 1º Rally Sulcis Iglesiente. Tra gli iscritti anche Musselli-Pirisinu, Leoni-Pudda, Cocco-Deiana, Brigaglia-Frau, Cadelano-Salis, Locci-Musu, Vanni-Murranca, Montalbano-Livecchi e l’osilese Giuseppe Mannu, all’esordio sulle quattro ruote motrici - Skoda Fabia R5, col fidato Angelo Medas alle note. Nello Storico, anche i vincitori dell’edizione 2022, Colombi-Mattanza su BMW M3.