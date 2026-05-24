Rally dell’Asinara, edizione di lusso 

Si avvicina l’appuntamento con il 31° Rally internazionale Golfo dell'Asinara, riproposto dall'Automobile Club Sassari nel 2022 dopo un decennio di stop, e che ha registrato negli anni una grande crescita, diventando un evento atteso e ben radicato nel territorio che lo ospita. Questa edizione, organizzata col supporto della Regione, coinvolge i territori di 12 comuni (Sassari, Castelsardo, Porto Torres, Chiaramonti, Codrongianos, Martis, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Sorso e Usini) e si disputerà venerdì 5 e sabato 6 giugno.

Il programma prevede il rally moderno (secondo prova della Coppa Rally di Zona in Sardegna e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport) e, in coda, sul medesimo percorso, il rally storico, valido come round del cmapionato regionale e aperto anche alla categoria “Auto classiche”. La manifestazione rientra anche nel trofeo R Italian Trophy.

Il percorso 2026 prevede 73,50 km cronometrati, con significative novità, a partire dall'inedito shakedown del venerdì mattina a Scala di Giocca. Confermato il parco assistenza in piazzale Segni, che ospiterà anche le verifiche tecniche. Il comune di Castelsardo ancora teatro della partenza cerimoniale, alle 14.30 di venerdì, poi gli equipaggi affronteranno sue passaggi sulle speciali Martis-Nulvi e San Lorenzo (a Osilo), con riordino a Sorso, parco assistenza a piazzale Segni e controllo a timbro a Chiaramonti. Sabato due passaggi sulle ultime tre speciali: Codrongianos, Muros-Ossi e Usini, stavolta riproposta in versione leggermente rivista. Cerimonia di premiazione a Porto Torres alle 16. Nel 2025, sul gradino più alto del podio Andrea Pisano e Salvatore Musselli su Skoda Fabia R5, davanti a Marino Gessa e Salvatore Pusceddu (Skoda Fabia Rs Rally) e Giuseppe Mannu e Angelo Tendas (Skoda Fabia Evo Rally2).

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