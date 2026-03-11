Rally dal Sulcis, cambia la viabilità 

Torna il rally Sulcis Iglesiente e per un giorno si modificherà gran parte della viabilità della provincia.

Le città

Si parte venerdì con le verifiche in piazza Sella a Iglesias . Il Comune ha emanato un ordinanza di modifica alla viabilità con l’istituzione di diversi divieti di sosta, con rimozione forzata. Sempre da Iglesias ci saranno partenza e arrivo del Rally e questo interesserà ancora le aree a ridosso di piazza Sella, e il piazzale dello stadio Monteponi dove sabato sera sarà allestito il parco chiuso. Sabato pomeriggio ci saràla prova speciale Is Arruastas, alla periferia, della città con le vie Giovanni Falcone, Europa, Varsavia e Berlino attraversate dalle vetture, ragion per cui verrà istituito il divieto di sosta dalle 8 e le vie saranno chiuse al traffico 90 minuti prima della partenza. Chiusura anche in via Pacinotti per il parco assistenza. Sempre sabato, la provinciale 83 sarà chiusa dal bivio di Funtanamare fino a Nebida fino alla tarda mattinata, con la possibilità di raggiungere la frazione attraverso la strada camionabile. Per la prima volta il Rally passerà anche Portoscuso dove si svolgerà il primo riordino delle vetture con divieto di sosta e chiusura al traffico dalle 15 alle 20 di sabato nel lungomare Colombo tra piazza Vespucci e via Tiziano. Anche Carbonia , avrà la sua parte di Rally con la prova speciale che vedrà i concorrenti partire il sabato pomeriggio da via La Marmora a Bacu Abis fino a in via Grazia Deledda a Barbusi, passando per S’omu Beccia, Terra Segada, Medau Brau e Caput’Acquas, zone dove verranno istituti il divieto di sosta e circolazione dalle 14 fino alla fine del secondo passaggio, previsto non prima delle 20:30. Sempre a Carbonia verrà realizzato il parco assistenza della domenica con divieti di sosta e di circolazione in alcuni importanti vie e piazze del centro città a partire da piazza Roma e poi largo Montuori, via Manno, via Fosse Ardeatine e nelle piazze Matteotti, Ponziano e Ciusa per l’area rifornimento.

Basso Sulcis

Il rally domenica avrà il suo clou nelle strade del basso Sulcis, con ben tre prove speciali, si parte da Is Cosas alle porte di Santadi per arrivare a Nuxis , in via Salvatore Vacca, passando per diversi medau, tra cui Is Lois e Is Pirosus, con il divieto di sosta e circolazione. Altra prova speciale da Villaperuccio, con la partenza nelle campagne del paese, e lo spettacolare passaggio nelle vie del centro con l’interdizione al traffico di numerose vie, tra cui via Carbonia, la centralissima via Nazionale, via Indipendenza (fronte chiesa ), Grazia Deledda, Satta e Santa Lucia, passando per la località di Terrazzu, fino ad arrivare a Piscinas , in via S’ulivariu. In tutte le strade verrà istituito il divieto di sosta e il divieto di circolazione a partire da 90 minuti prima del passaggio delle vetture. Stesse limitazioni a Perdaxius , nelle località Is Ergois, Is Pistis, Mulino, S. Leonardo, Campagna, Risorgimento, Is Pillonis, Is Gannaus, Is Senis, Is Cadonis, Is Atzoris. Limitazioni al traffico anche a Giba in piazza Eleonora D’Arborea per controllo timbro e Piazza Aldo Moro per rifornimento e assistenza vetture storiche e San Giovanni Suergiu in Piazza IV Novembre per il riordino delle vetture.

