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22 aprile 2026 alle 00:48

Rally Costa Smeralda da record, al via 121 equipaggi 

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Saranno in tutto 121 gli equipaggi al via del 9º Rally Internazionale Costa Smeralda Storico, che venerdì e sabato riporterà a Porto Cervo le insegne del Campionato Europeo Fia oltre a quelle tricolori, per la gioia di un pubblico che non ha mai smesso di amare la gara, firmata Ac Sassari, che ha fatto innamorare dei rally generazioni di appassionati.

Tra i 121 equipaggi in elenco, 33 corrono per l’Europeo, e tra questi spicca il campione in carica Jari-Matti Latvala, navigato da Topi Luhtinen su Toyota Celica St185. Attenzione anche a Perez (Lancia Stratos), Mekler (Lancia 037), Lombardo (Porsche 911 Rs), Pierangioli (Ford Sierra Cosworth 4x4), Fassio (Porsche 911 Rs), Pryce (Ford Escort Rs) e ai locali Farris-Pirisinu e Musselli-Frau, entrambi su Porsche 911 Sc/Rs. Tra i 49 in lizza per l’Italiano, spiccano Mannino (Porsche 911 Sc), Lovisetto (Bmw M3), Luise (Fiat Ritmo) e anche Valentino Ledda, che debutterà tra le storiche su Peugeot 309 Gti con Lorenzo Fratta sul sedile di destra e si contenderà la classe con Dettori-Demontis (Renault Clio 16S). Ci saranno anche 12 Autobianchi A112 Abarth, in gara nell’omonimo Trofeo e nel Memory Fornaca organizzato dagli “Amici di Nino”, e 4 auto “Classiche” (1993-2000). A queste si sommeranno le 23 vetture del Tricolore Regolarità, 10 nella media “50” e 13 nella media “60”.

Il programma

Oggi e domani via alle operazioni preliminari: ricognizioni del percorso su vetture stradali e verifiche (al Molo Vecchio di Porto Cervo). Venerdì mattina sarà tempo di indossare casco e tuta, perché alle 12 ci sarà la partenza cerimoniale al Molo Vecchio, poi i doppi passaggi sulle speciali “Aratena” (14,85 km, ore 13 e 16.40), “Monti” (7,15 km, 13.45 e 17.25) e “Alà dei Sardi” (8,17 km, 14.05 e 17.45), seguite dal riordino flexi con all’aperitivo di fine tappa a Olbia e il rientro a Porto Cervo (ore 20.20). Sabato, dopo l’assistenza ad Arzachena (8.15), i concorrenti affronteranno l’inedita “Monti Canu” (10,08 km, 9.20 e 13), l’amata “San Pasquale” (13,62 km, 9.55 e 13.35) e la “Aglientu”, che sarà la prova più lunga della gara (24,14 km, 10.35 e 14.15). Completati gli oltre 150 km crono in poco più di 24 ore, alle 16 di sabato 25 sarà tempo di premiazioni e festeggiamenti, finalmente con podio europeo e tricolore.

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