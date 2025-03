Rally, cambia la viabilità in undici Comuni 

Al via oggi la terza edizione del Rally del Sulcis Iglesiente che si svolgerà in undici comuni della provincia. Le diverse amministrazioni comunali hanno emesso ordinanze sulle limitazioni al traffico. A Iglesias resterà chiusa la via Pacinotti, dove sarà allestito il parco assistenza. Divieto di transito anche nelle vie Europa e Varsavia, dove sabato pomeriggio si disputeranno le prove.

Divieti di transito

Sabato mattina partenza sempre a Iglesias, con le vetture che raggiungeranno la Provinciale 83, panoramica per Nebida, dove è in programma lo shakedown, (prove cronometrate) con chiusura al traffico dalle 7 da Fontanamare a Nebida, nei comuni di Iglesias e Gonnesa. Per raggiungere Nebida si può di percorrere la strada di Monte Scorra.

Sabato pomeriggio traffico chiuso nelle campagne a nord di Carbonia dalle 13,45, dalla periferia di Bacu Abis fino a Barbusi per la prova speciale che attraversa anche le località S’Omu Beccia, Medau Brau e Terra Segada. Domenica il rally si sposta nell’Isola di Sant’Antioco con tre prove speciali e parco assistenza allestito a Carbonia, con passaggio dalle 8,35 e alle 12,30. In città sarà interdetta la circolazione e la sosta in tutte le vie del centro a partire da sabato sera, fino al pomeriggio di domenica.

Prove speciali

Le auto poi si dirigeranno verso Nuxis per le prove speciali: è prevista la chiusura al traffico dalle 7,30 nella località S’Acqua Callenti de Basciu fino al bivio per Terresoli a Santadi. Prima della seconda prova di Perdaxius le auto faranno una sosta per un riordino presso il parco giochi di via Satta a Villaperuccio, dove l’amministrazione comunale ha predisposto un’ordinanza di limitazione alla circolazione e sosta. A Perdaxius il sindaco ha predisposto un’ordinanza che vieta la circolazione e la sosta in numerose vie e località del paese, dalle 8 alle18. Dalle 9,30 le vetture in gara raggiungeranno Sant’Antioco, dove sono in programma le prove “7-10”. È stato disposto il divieto di transito a Maladroxia e nel bivio di Fontana Canai (chiusi dalle 10). Circolazione e sosta interdetta dalle 8,45 fino alle 13,30 a San Giovanni Suergiu, in via Vittorio Emanuele, dove le vetture dopo il primo passaggio a Maladroxia, effettueranno una sosta, prima di rientrare a Iglesias. (f. m.)

