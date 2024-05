Rally, 80 milioni sul territorio 

Alberghi pieni per il Rally Italia-Sardegna. I team e gli addetti ai lavori della manifestazione sportiva organizzata dall’Automobile Club d’Italia, in programma dal 30 maggio al 2 giugno, si sono sistemati in diversi hotel nel Nord dell’Isola, da Alghero a Olbia, passando per Sassari e Tempio. Gli appassionati hanno scelto alloggi strategici, a due passi dai tracciati di gara. Una grande opportunità promozionale stimata nell’ordine di 13 milioni di euro, solo per i passaggi nei media, con una ricaduta, per il territorio, di oltre 80 milioni di euro.

Le iniziative

Si attendono circa tremila persone, 34 nazioni rappresentate e collegamenti televisivi con 70 paesi. L’unica tappa italiana del FIA World Rally Championship 2024, avrà un occhio di riguardo anche per i temi legati all’educazione ambientale, alla conoscenza dello sviluppo sostenibile e delle nuove frontiere della mobilità, senza trascurare l’adozione di buone pratiche ambientali. Oggi, per esempio, sono in calendario una serie di attività declinate al “green” e dedicate all’educazione stradale organizzate dall’Automobile Club Sassari. Presso la Scuola Maria Immacolata si terrà l’iniziativa “Karting in piazza”. Venerdì e sabato, inoltre, sono previste due giornate formative per la “guida in sicurezza”. Nel corso degli incontri, che si terranno presso il kartodromo “Pista del Corallo” di Alghero, in collaborazione anche con gli istruttori di ACI Ready2Go, verranno illustrati ai partecipanti la corretta posizione di guida e come affrontare slalom e ostacoli. Gli iscritti avranno l’opportunità di visitare il Parco assistenza allestito sul lungomare di Alghero e saranno invitati a fare una donazione di sangue presso l’autoemoteca messa a disposizione dall’Asl di Sassari. <Coloro che doneranno il sangue in occasione della tappa mondiale del Rally Italia Sardegna - fanno sapere gli organizzatori - riceveranno in omaggio anche una tessera ACI Club>. Non mancheranno anche in questa edizione i momenti di confronto. Due i convegni previsti nella giornata di venerdì: uno sul turismo green in Sardegna e uno sulla cultura della mobilità sostenibile. Nella mattinata di sabato 1 giugno, invece, si parlerà di energie rinnovabili con diversi esperti del settore. Infine i laboratori didattici a cura di Manuela Pisanu dedicati all’autoproduzione di cosmetici naturali rispettosi dell’individuo e dell’ambiente.

